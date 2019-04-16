歐盟表決通過　將與美國正式啟動貿易談判

歐盟成員國周一（15日）以多數票通過，授權歐盟與美國正式啟動貿易談判，或能在2019年年底前達成協議。歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmström）說歐盟已準備好，隨時可以開始談判。 成員國只授權歐盟聚焦磋商削減針對工業產品關稅，不包括美國強烈要求列入議程的農產品。馬爾姆斯特倫說這項議題是歐洲的「紅線」。

歐盟28個成員國數個月以來難就授權展開協商達成一致意見。法國認為不應跟一個不是《巴黎氣候協定》簽約國的國家（指美國）討論貿易協議，惟部分國家擔心遲後協商會導致歐盟和美國的貿易戰再度開打。對於授權歐盟與美談判，法國投票反對，比利時棄權。

歐盟將與美國進行兩個項目的談判，第一是為降低工業品關稅，其二是讓企業更易展示出其產品符合歐盟或美國標準。馬爾姆斯特倫稱將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）接觸，看看何時能重啟談判。

美國2018年5月31日宣布對歐盟徵收25%的鋼鐵關稅以及10%的鋁材關稅，於6月1日生效。歐盟同年7月採取報復措施，導致歐美關係轉差。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）2018年7月25日訪美與美國總統特朗普會晤，美方同意暫緩向歐洲汽車加徵懲罰性關稅。容克2019年2月稱特朗普承諾暫時不會向歐洲汽車加徵入口關稅。

（綜合報道）