【阿桑奇被捕】大使館「踩滑板」片段曝光　背心短褲玩個不亦樂乎

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館近7年後，上周四（11日）遭英國警方拘捕；厄瓜多爾當局及後更指阿桑奇在館內有多種古怪行為，例如把糞便抹在使館牆上、在館內玩滾軸溜冰等，超出該國的容忍極限。有傳媒取得阿桑奇在館內踩滑板的片段，只見他童心未泯，卻踩得不太純熟。

阿桑奇被捕：西班牙《國家報》取得阿桑奇在館內踩滑板的片段。（影片截圖）

西班牙《國家報》（El Pais）獲得的片段見到，面色蒼白、頭髮蓬亂的阿桑奇一身背心短褲，在房間內赤腳踩滑板，幾次嘗試後終於成功。

暫未清楚片段的拍攝時間，但《國家報》指片段來自西班牙保安公司「Undercover Global S.L」，該公司在2017年前負責保護阿桑奇。公司員工透露，阿桑奇懷疑大使館房間內有偷聽裝置，所以每當與他人對話時都會大開水喉，用水聲掩蓋他的對話，以免英國情報人員及厄瓜多爾當局監聽。

新總統上台後唔畀玩

路透社報道，自厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenin Moreno）2017年執政後，做法便與前任總統科雷亞（Rafael Correa）不同，下令阿桑奇減少在網上發表政治評論，不准阿桑奇在使館走廊使用滑板。

這位47歲的維基解密創辦人，被指有多種古怪行為，例如把糞便抹在使館牆上、在館內玩滾軸溜冰等，不過暫時的片段未見阿桑奇有何古怪。外界更猜測，阿桑奇被趕走的原因，可能是因為「得罪」莫雷諾。

維基解密總編輯赫拉凡松（Kristinn Hrafnsson）上周三（10日）亦表示，阿桑奇曾經在使館內被人監視，對方以閉路電視和錄音向維基解密勒索300萬歐元（約2650萬港元）。

（綜合報道）