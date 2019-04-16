馬來西亞歡迎華為到當地投資　擬獨立展開安全檢查

以美國為首的部分西方國家因安全理由封殺華為。馬來西亞國際貿易及工業副部長王建民博士參觀華為設於當地的第一個海外全球培訓中心。王建民代表馬來西亞政府，對華為到當地投資表示熱烈歡迎，他同時表示，對引起國際爭議的合作項目，將開展獨立的安全檢查。

王建民指出，審核華為產品是馬來西亞通訊與多媒體部（Communications and Multimedia Ministry）的職責，而他從國際貿易及工業部立場看，華為不間斷地對馬來西亞進行投資，為馬來西亞人創造優質的就業機會，對國家發展的長遠利益是件好事，彰顯與華為投資合作方面、強而有力的戰略伙伴關係。

王建民提到，只要愈來愈多的中國企業像華為一樣，將足跡拓展到東盟國家，就會「看到馬來西亞是招攬、培訓、運用人才的福地」。

馬來西亞此前從未對華為參與5G建設表態。彭博社3月29日報道，基於國際貨幣基金組織（IMF）對全球2018年度國民生產總值（GDP）的統計報告數據，歸納得出5類共35個國家和地區曾對華為5G設備表態。馬來西亞尚未表態之外，4個禁用國家和地區為澳洲、日本、台灣和美國。

對馬來西亞擬對華為展開獨立安全檢查，有分析家對政府在5G新興技術領域的鑒定實力表示懷疑。馬來西亞網絡安全諮詢公司SysArmy首席技術官邱德威表示：「可以用作比對的樣本很有限。我們目前只能運用4G標準測試5G產品。5G的先進組件大多來自中國，西方世界目前也沒有可以拿來就用的方法論。只能待技術成熟後，配套測試才會面世。」

（綜合報道）