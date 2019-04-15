【麻疹爆發】連續5日無新個案　訪日郵輪有人中招同船有118名港人

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，截至下午4時，今日暫未錄得新增麻疹個案，即已連續第五日未有新增個案。 中心日前接獲日本衞生當局通報一宗在當地確診的麻疹個案，患者曾乘坐「世界夢號」郵輪由深圳前往沖繩那霸市。中心今日補充，郵輪上有118名來自香港的乘客，現正進行相關的接觸者追蹤工作，並會與日本衞生當局保持聯繫，以了解更多詳情。

衞生署衞生防護中心表示，今日暫未錄得新增麻疹個案，即至今已連續第五日未有新增個案。（資料圖片）

中心日前公布早前接獲日本衞生當局通報一宗在當地確診的麻疹個案，根據日本當局提供的資料，該名病人曾於4月7至9日期間乘坐「世界夢號」郵輪，由深圳前往沖繩那霸市。病人於10日出疹，並同日在那霸市登岸，12日確診麻疹。初步調查顯示，有關郵輪上有118名來自香港的乘客。

衞生署發言人提醒，麻疹的潛伏期為7至21日，市民若曾於4月7至10日期間乘坐「世界夢號」郵輪，應在5月1日（即接觸者醫學監察截止）前留意有否出現相關病徵。

機場累計為8,160人進行接種疫苗

署方指出，香港國際機場的疫苗接種站，截至今日下午6時，一共為20人接種麻疹疫苗，累計已為8,160人進行接種。同時，由明日至4月28日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為500劑。

至於驗血服務方面，署方會繼續為機場員工安排麻疹血清測試服務，以識別需要接受麻疹疫苗接種的人士。衞生署外判商將於星期二至四（4月16日至18日、23至25日），每日為約200名於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本。有關服務於星期五至星期一則會暫停。