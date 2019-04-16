莫迪被指支持抵制中國貨　專家警告得不償失

印度近日一個民間組織全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders，CAIT）呼籲抵制中國貨，總理莫迪（ Narendra Modi）上周回應稱「應該交由民眾決定」，言論被指為抵制華貨煽風點火。

莫迪上周在印度電視台網絡18（Network 18）發表了有利CAIT的講話。他說，就公眾對中國商品的看法而言，印度應該將抵制華貨留給民眾的智慧來決定。

報道指，儘管多數分析人士警告，任何抵制中國貨的制動都不太可能奏效，而且對印度的傷害會超過對中國的傷害，但CAIT仍是捉住莫迪在選舉開始之際發表的言論，為組織爭取支持。

報道指出，基於中國是印度最大的貿易夥伴，呼籲抵制中國貨可能為莫迪帶來嚴重問題。報道指，中國2018年對印度初創企業的投資超越美國和日本，達到56億美元（約436億港元）；印度五分之四的頂級智能手機也由中國生產。

路透社3月14日報道，新德里獨立經濟學家科利（Renu Kohli）指出質疑，任何杯葛中國貨的行能否帶來群眾效應。她說，當印度消費者意識到其口袋被更貴的本地商品衝擊時，抵制行動便會失敗。