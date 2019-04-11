【印度大選】經濟「功課」未交足　莫迪須更關注普羅大眾

星期四（11日）展開的印度大選，被視為對現任總理莫迪（Narendra Modi）的公投。過往5年，印度經濟表現良好，其本地生產總值（GDP）先後超越法國和英國，唯漂亮數字卻難以掩蓋新增職位不足、農村貧困、基建落後等問題，致使執政人民黨不敢大打經濟牌，以免自曝其短，為在野勢力提供「彈藥」。 縱然莫迪在大選前大打民族主義牌，透過操作印巴兩國在喀什米爾的衝突提升民望，但總的來說，他的連任大計仍有暗湧。

莫迪執掌國家大權前，曾在2001年至2014年擔任古吉拉特邦首席部長，口碑甚佳，他除了大力打擊貪腐、減省官僚機構的繁文縟節，還以相宜價錢向私人部門批出土地，推動地方經濟發展。莫迪接著更上一層樓，在2014年以開啟「新時代」作招徠，擊敗此前連續執政10年的國民大會黨，而人民黨亦成為30年來首個取得國會多數議席的單一政黨，風頭一時無兩。

現在回顧，不能說莫迪在首個總理任期內毫無表現。他曾大刀闊斧推動改革，包括修訂破產法、提高外資在保險等行業的投資上限、精簡企業繳稅程序，又容許企業更易取得建築許可，以及更易在印度各邦做生意。

可是，外界實在不宜誇大莫迪的成就。儘管在他任內，該國經濟產出每年大約以7%的速度增長，成為增長最強勁的主要經濟體，但在很大程度上，這個數字源於印度GDP基數較低。另一方面，印度基建仍然非常落後，其首架準高速鐵路列車遲至今年二月才當車，相較之下，中國早已建成全球最長的高鐵網絡。

印度首架準高速鐵路列車「致敬印度號」在2月15日通車，莫迪親自主持通車儀式。（視覺中國）

事實上，莫迪有不少政策備受批評，例如銷售稅被指推高物價，「廢鈔令」亦一度引發金融混亂，但更大問題是對基層照顧不足，例如當地農民曾多度舉行大型示威，要求當局免除貸款，改善他們的生活；莫迪政府亦被指無力協助大批畢業生投入勞動市場。美國皮尤研究中心3月底發布的民意調查顯示，分別有73%和76%印度民眾，把物價高企和缺乏就業機會視為「非常大的問題」。

莫迪曾在上屆大選中許下承諾，聲言要扭轉前朝執政時，經濟雖有增長，但職位沒有相應增加（Jobless Growth）的困局。所謂「說易行難」，部分上次支持人民黨的選民批評，莫迪當年聲稱要為國家帶來變革，其豪言壯語令人民有所期盼，但其促進投資和就業的承諾，最終卻沒有兌現，以致一些持有MBA學位的人「淪為」餐廳侍應。

莫迪治下的印度，仍然有著種種難以克服的經濟問題。(視覺中國)

尋求連任的莫迪雄心萬丈，希望印度在2030年前成為全球第三大經濟體，站在一國領袖的高度，有這種宏圖是無可厚非的。然而，人民黨選情出現暗湧，畢竟是一個警號。顯然，這個政黨真正的問題不在於無力「谷」GDP，而是無法令普羅大眾改善生活，即使印度已成為「增長最快的主要經濟體」，但普羅大眾對GDP數字根本沒有感覺。值得讚許的是，莫迪較早前發布競選宣言時，揚言將會投放3,600億美元發展農村，還會爭取在最遲2022年把農民收入增加一倍。假若印度選民願意再給他5年機會，這將是他真正努力的方向。