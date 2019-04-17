【印尼大選】宿敵決戰　現任總統領先6個百分點

印尼總統和議會選舉的投票在該國東部展開。印尼東部的投票站於上午7時（香港時間早上6時）開放，並於西部時間下午1時（香港時間下午2時）關閉。「快速點票」預料將同日稍晚提供相當可靠的結果預測。官方結果則預料在5月才出爐。 外界預期現任總統佐科維多多（Joko Widodo）較有勝算。他的主要對手是大印尼行動黨（Gerindra）主席、退役將軍普拉博沃（Prabowo Subianto）。普拉博沃2014年以些微差距輸給佐科維多多，他在周二表示，自已能以63%的得票率擊敗對手。

路透社報道大部分民調都指佐科維多多的支持度有雙位數，但反對派指選情吃緊，有數據指出對比2014年選舉，佐科維多多支持率僅較普拉博沃高六個百分點。普拉博沃周二在一個記者會上表示，他預期自己會獲得63%選票。

佐科維多多過去一個任期在經濟方面的政績讓他看來較有把握，然而現年57的他並非能篤定勝出，現年67歲普拉博沃對他構成不小的挑戰。有分析認為，在印尼加入「一帶一路」倡議，中國對印尼投資基建，華裔外勞大幅增加之後，逐漸引起該國保守派支持者不滿。普拉博沃批評佐科維多多「賣國」，得到較多保守派的認同，都令佐科維多多備受壓力。

路透社引述接近總統的政府高官表示，佐科維多多倘以55%對52%的得票率擊敗對手，會是最好的情況，可促進他繼續甚至加快經濟改革。

大打民族主義牌普拉博沃揚言若敗選，會就此提出異議。反對派已指控選民名單有違規狀況，可能會影響數以百萬計選票。他們表明，必要時會通過法律途徑或「人民力量」做出反抗。

（綜合報道）