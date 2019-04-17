美智庫：朝鮮寧邊核設施疑有放射性物質加工活動

美國有智庫周二（16日）指，從衛星圖片顯示，朝鮮寧邊核設施上周再有活動，可能是將放射性物質加工成炸彈燃料。

華盛頓戰略與國際研究中心（Washington’s Center for Strategic and International Studies）發表報告指，上周五（12日）拍攝到的衛星圖片顯示，鈾濃縮設施和放射化學實驗室附近，有5部專用卡車出現，反映這是用作運送放射性物質。

報道指出，「過往這些專用卡車出現，均是與運送放射性物質及進行加工程序有關；觀乎現時活動及其配置，不排除朝鮮正在寧邊進行相關活動。」

美國國務院拒絕就情報問題置評。但路透社引述熟悉華府評估的消息人士指出，美國專家認為寧邊核設施的活動可能是與放射性物質加工有關，懷疑這是朝鮮重大的核活動。

2月美朝河內峰會在無協議下提早結束，有指特朗普當時向金正恩提出將核武器和核物質轉移至美國，拆除所有核設施和停止彈道導彈及生化核武計劃等，惟雙方對此事存在分歧。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周三（10日）重申美國將繼續保持對朝制裁，但他同時表示「有意留出一些餘地」。朝鮮官媒朝中社上周四（11日）報道，金正恩指出須藉自力更生的經濟，對實施制裁的國家施以「嚴重打擊」。

（路透社）