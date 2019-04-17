【美歐貿易戰】歐盟公布對價值200億美國貨品徵稅清單

路透社周三（17日）報道，歐盟委員會（European Commission）當天公布一份關稅清單，擬針對價值200億美元的美國貨品徵稅，清單將作公眾諮詢。 報道指，歐盟此舉是報復美國補貼波音公司。

歐盟委員會貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmström）表示，需要確保歐洲行業在公平環境下競爭，並提到世界貿易組織（WTO）裁定美國政府補貼波音公司（Boeing）的事宜。

她強調，不希望與美國針鋒相對，但由於現時沒其他方法，故只好對美國做出反制措施。惟她仍然相信對話是兩者最優先的選項。

歐盟公布的徵稅商品清單包括飛機、直升機和化學品，急凍魚類和柑橘類水果等農產品，還有煙草和酒精，以及手提箱和遊戲機等，總值約20億美元。當局並就清單向公眾徵詢意見。

彭博社早前已報道，歐盟將向WTO申訴，指美國向波音公司提供補貼。

美歐雙方為彼此補貼航空工業而發生的爭議，已在世貿持續近15年，美歐都指責對方為飛機製造商提供不合法的補貼。

美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）4月8日公布建議對歐盟商品加徵關稅的清單，包括大型商用飛機、奶製品和酒類，作為回應歐盟對空中巴士補貼的報復措施。

歐盟2018年6月起已正式對美國總值28億歐元（約248億港元）貨物徵收報復式關稅，以回應美國總統特朗普對歐盟加徵鋼鋁關稅的政策。

（路透社）