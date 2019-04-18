緬甸傳統新年特赦逾9千囚犯　不包括兩名路透社記者

撰文：凌俊賢
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緬甸周三（17日）慶祝傳統新年，總統溫敏（Win Myint）宣布特赦9353名囚犯，以慶祝新年來臨。被赦免的包括16名外籍人士，但不包括被指違反「政府機密法」判監7年的兩名路透社記者。
緬甸特赦：緬甸在周三（17日）慶祝傳統新年，特赦9353名囚犯，午後開始有囚犯陸續獲釋。（路透社）
緬甸習慣在傳統新年下令赦免。溫敏表示，為慶祝緬甸新年、人民的和平，以及基於人道考慮，已赦免9353名囚犯，其中包括16名外籍人士。他強調當局會持續關注其餘「應獲赦免」的囚犯。
當地人權組織指，午後開始有囚犯陸續獲釋，當中包括兩名政治犯。組織表示，已知在364名政治犯身陷囹圄，部分是因為批評軍隊而被囚。不過，兩名路透社記者不在特赦名單內。他們周二（16日）贏得「普立茲獎」（Pulitzer Prize）的國際報道獎。
路透社記者瓦倫（Wa Lone）及覺梭吳（Kyaw Soe Oo）2017年報道羅興亞（Rohingya）難民危機，案件引發外界關注緬甸的新聞自由和民主化進程。二人2017年12月在仰光被捕後，當局指控他們非法從兩名警察中獲取重要機密文件，並與外國傳媒機構分享，涉嫌違反《政府機密法》，2018年9月判他們入獄7年。
（綜合報道）