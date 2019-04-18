通俄調查報告即將出爐　特朗普遭彈劾機會小但仍然頭痕

美國司法部周四（18日）即將公開特別檢察官米勒（Robert Muller）調查俄羅斯有否干預美國大選的「節錄版」報告，外界可得悉更多調查細節。 美國媒體預計在報告出爐後，米勒將卸除職務，至於總統特朗普（Donald Trump），他之後遭國會彈劾的機會不高，但預料需面對連串後續煩惱。

司法部長巴爾（William Barr）與副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）美國東岸時周四（18日）上午9時30分召開記者會交代內容，報告則於早上11時至正午左右送抵國會山莊。

這次公布的「節錄版」米勒調查報告長近400頁，部分敏感資訊被塗黑。外界或可更深入了解（一）報告為何沒證明特朗普無罪；（二）俄羅斯「資訊戰」細節，以及與特朗普競選團隊的接觸；（三）前競選主任馬納福特（Paul Manafort）及其烏克蘭遊說工作；（四）潛在的國家安全疑慮；（五）中東國家的影響或其他相關調查。

至於司法部3月交出的4頁調查報告摘要重點分別是，（一）米勒調查沒確定特朗普團隊「通俄」；（二）調查沒有對特朗普妨礙司法公正作出判斷，同時沒證明總統無罪；（三）巴爾結論認為米勒所提的證據不足以證明特朗普犯罪。

通俄調查：民眾不滿司法部沒有公開完整報告，諷刺巴爾為特朗普「隱瞞」報告內容。（路透社）

特朗普不太可能遭彈劾

特朗普遭彈劾的可能性不大。主要原因包括，任何彈劾總統的啟動程序均需在眾議院啟動，而民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾表示，除非發現令人信服和壓倒性的事情，又或者得到兩黨共識，否則她反對啟動彈劾。

關鍵角色後續去向

米勒：將卸下特別檢察官的職務，現年74歲的他可選擇「執包袱」返回私人機構工作。惟他未來仍可能需要到國會作供。

巴爾：可能會收到來自眾院司法委員會的傳票或起訴，要求他公開完整版的調查報告。《紐約時報》引述知情人士報道，委員會或最早於下周一（22日）發出傳票。他5月1日和2日預料需分別到參院和眾院司法委員會就調查報告作供。

特朗普：暫時避過「通俄」指控。惟民主黨將繼續調查他及其團隊涉嫌妨礙司法公正；聯邦檢察院亦調查成人女星「掩口費」或違反選舉財務法，以及特朗普可能濫用總統就職典禮委員會（Presidential Inaugural Committee）捐款。

（路透社／美國有線新聞網絡）