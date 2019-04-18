【通俄門】美國司法部長談報告：無證據顯示特朗普團隊與俄勾結

美國司法部周四（18日）即將公開特別檢察官米勒（Robert Muller）調查俄羅斯有否干預美國大選的「刪節版」報告，司法部長巴爾（William Barr）先召開記者會交代內容。 他表示，米勒所領導的調查團隊，沒有發現特朗普競選團隊成員與俄羅斯政府串謀或協作的證據。 他又指，按他與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）判斷，也沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

巴爾稱，報告確認了俄羅斯政府企圖干預美國2016年的總統大選，但沒有證據顯示有任何美國人與俄羅斯政府串謀或協作。

他並表示，報告詳細敘述了10個涉及特朗普的事件，並評估是否屬於妨礙通俄調查。巴爾指他與司法部副部長羅森斯坦並不同意米勒提出的部分法律理論，巴爾與羅森斯坦認為，沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

他又指白宮全力配合調查團隊的調查。對於司法部只公開「刪節版」的調查報告，他稱大部分刪減內容都是避免影響法律事宜，沒有內容是因為總統使用了行政特權而無法公開。

美國司法部稍後將把報告送到國會，該部門表示，將會有兩個版本的「刪節版」通俄調查報告，其中一個是公開的「公眾版」，另一個則是向部分國會議員發放的版本，刪減較少內容，故此內容會較「公開版」多。

美國總統特朗普則在Twitter發文，重申自己沒有通俄或妨礙司法公正，又指要向那些反對他的人及民主黨激進左翼分子說「Game Over」。

No Collusion - No Obstruction! pic.twitter.com/diggF8V3hl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

米勒團隊在調查期間，起訴多達34名個人及三間企業，除了逾20名俄羅斯人外，特朗普有6名親信及顧問遭起訴，當中5人已經認罪，但無人是因通俄罪名而被起訴。