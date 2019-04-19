【通俄門】美司法部公開調查報告　未確定特朗普有否妨礙司法公正

美國司法部周四（18日）公開特別檢察官米勒（Robert Muller）的「通俄門」調查報告「刪節版」予國會。報告雖然沒有發現總統特朗普的競選團隊有通俄證據，但他曾嘗試阻止調查。報告並無就特朗普有否妨礙司法公正作出結論，只是提出有這個指嫌疑。 司法部長巴爾（William Barr）則在公開前先召開記者會，指他與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）判斷，也沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

報告指出，特朗普曾在2017年6月指示前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）致電代理司法部長，指米勒負責調查工作存在利益衝突，必須被開除。不過，米勒在報告中指，最終未能確定特朗普曾經干犯妨礙司法公正罪。

報告又指出，米勒認為特朗普向調查小組提交的書面回應不足，指向特朗普查問時，後者有超過三十次表示不記得。

司法部表示，有兩個版本的「刪節版」通俄調查報告，其中一個是公開的「公眾版」，另一個則是向部分國會議員發放的版本，刪減較少內容，故此內容會較「公開版」多。

司法部長巴爾（William Barr）在公開前先召開記者會交代內容，表示米勒所領導的調查團隊，沒有發現特朗普競選團隊成員與俄羅斯政府串謀或協作的證據。他又指，按他與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）判斷，也沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

美國總統特朗普則在Twitter發文，重申自己沒有通俄或妨礙司法公正，又指要向那些反對他的人及民主黨激進左翼分子說「Game Over」。

（綜合報道）