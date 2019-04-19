金正恩或4月25日晤普京　火車不經中國　打破父輩傳統

朝鮮最高領導人金正恩4月下旬訪問俄羅斯，與總統普京會面。日本放送協會（NHK）估計，朝俄峰會下周四（25日）舉行。韓國《東亞日報》和《韓國日報》均認為金正恩下周三（24日）展開訪俄行程，為期三日，直到下周五（26日）返國。

對於金正恩訪俄選擇何種出行方式，日本富士新聞網周三（17日）報道，金正恩很可能搭乘火車出行，一條路線是從朝鮮首都平壤出發，經由中國圖們、琿春抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），耗時約1天。另一條路線是利用連接朝鮮羅先和俄羅斯哈桑（Khasan）的朝俄跨境鐵路，從朝鮮直奔俄羅斯，耗時10小時。從時間和距離上來看，利用跨境鐵路更為快捷和便利。

日本共同社也認為金正恩很可能選擇乘坐火車訪俄，還指出朝鮮與俄羅斯已經就金正恩4月24日至26日訪俄達成協議，目前正在協調日程。雙方會晤的地點很可能為俄羅斯遠東海參崴的俄羅斯島（Russky Island）。雖然克里姆林宮只公布雙方會談的大致時間，實際上具體的路線以及會談場所已經確定。

共同社還預測金正恩訪俄搭乘火車的具體路線，4月24日金正恩專列過境俄羅斯，抵達俄羅斯遠東地區哈桑後，經由雙城子（Ussuriysk）到達海參崴，返回朝鮮首都平壤時也會選擇同樣的路線。如果共同社的預測正確，金正恩訪俄不會途徑中國。

（多維新聞）