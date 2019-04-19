烏克蘭大選第二輪投票在即　喜劇演員支持度大幅領先

烏克蘭3月31日舉行總統選舉，喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與尋求連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）雙雙進入周日（21日）舉行的次輪投票。英國《衛報》周四（18日）報道，本周最新民調顯示，澤連斯基支持度大幅拋棄對手，有望以壓倒性姿態勝出大選。

據最新民意調查顯示，表示必定會前往投票的民眾中，有72%選民會投票支持澤連斯基，反觀只有25%選民表態支持波羅申科。其他同類民調也反映澤連斯基支持度大幅拋棄對手。

據指，數周前，很多西方外交人士認為波羅申科有能力上演一場「逆轉勝」，但是隨澤連斯基愈來愈有可能成功當選，國際社會才開始認真關注。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周在巴黎接見波羅申科和澤連斯基。澤連斯基的幕僚長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）本周亦前往美國華盛頓。

巴卡諾夫在美國向決策者和分析人士承諾，澤連斯基當選後會採取親近西方的態度。他亦提到，澤連斯基期望努力以和平方式，解決東烏克蘭地區衝突，包括與俄羅斯支持的分裂主義者展開談判，並將英國和美國引入到有俄羅斯、烏克蘭、德國和法國參與的「諾曼底和平框架」（Normandy peace format）下。

（衛報）