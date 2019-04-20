安倍晉三出訪歐美多國　晤特朗普兼為梅拉尼婭慶生

日本首相安倍晉三下周一（22日）起訪問歐美多國，下周五（26日）在美國華盛頓與總統特朗普會面，討論日美貿易磋商方向，並確認雙方在朝鮮無核化談判的合作。

安倍下周一將乘坐專機從羽田機場出發，下周二（23日）首先訪問法國，與總統馬克龍（Emmanuel Macron）會談，表達對巴黎聖母院火災的慰問以及援助修復工作的意願。

安倍之後轉到意大利、斯洛伐克及歐盟總部所在地比利時。期間與各國首腦會談，並參加和東歐4國的首腦會議，以及與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）等的定期首腦磋商。除了G20峰會外，考慮到在歐洲提升影響力的中國，還將呼籲加強合作。

安倍下周五前往華盛頓舉行日美首腦會談。計劃與夫人昭惠一同出席特朗普夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的生日會，下周六（27日）與特朗普打高爾夫球。其後轉到加拿大與杜魯多（Justin Trudeau）會談，29日回國。

日本政府周五（19日）在內閣會議上決定接待特朗普夫婦5月25日至28日作為國賓訪問日本。特朗普將是皇太子德仁5月1日即位成為新天皇之後會見的首位國賓，意在向國內外突顯兩國團結。

（共同社）