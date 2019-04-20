歐盟打擊散播極端內容　社交媒體如未及時刪除將挨罰

歐洲議會周三（17日）投票通過議案，如社交媒體包括Facebook、Google、Twiiter等一直未能按當局要求在1小時內刪除極端主義內容，將面臨相當於公司營業額4%的罰款。

歐洲議會以308票贊成、204票反對和70票棄權通過議案，打擊因「恐怖主義」濫用互聯網的情況。社交媒體如未有在當局要求的一小時內刪除內容，或是持續且有系統地不能遵守法律，就要面臨全球營業收入4%的巨額罰款。

新一屆歐洲議會5月23日至26日選出後，將與歐盟委員會（European Commission）和歐洲政府代表商討最終法律文本內容，或需時多月。

議員多爾頓（Daniel Dalton）指，未經審查的恐怖主義內容在互聯網上傳播太長時間，有關內容可能與現實生活中的恐怖事件有關，因此國家監管部門應行動起來，如希望能夠保護言論自由，所有新法必須實際和相稱。

新西蘭基督城（Christchurch）3月15日遭受恐怖襲擊，28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，行兇時更透過Facebook直播。

雖然Facebook在跟警方聯絡後，很快把直播及有關帳戶移除，但無法阻止相關恐怖片段在多個社交平台瘋傳，再度引起爭議。有學者抨擊Facebook、Twitter及Youtube等平台多年來打壓極右極端主義不力。

（CNBC）