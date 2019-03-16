【新西蘭恐襲】屠殺直播片瘋傳　社交網絡成幫兇？

新西蘭南島城市基督城（Christchurch）周五（15日）遭受恐怖襲擊，28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，造成最少49人喪生，超過40人受傷。 塔蘭特行兇時透過Facebook直播，雖然Facebook在跟警方聯絡後，很快把直播及有關帳戶移除，但無法阻止相關恐怖片段在多個社交平台瘋傳，再度引起爭議。 有學者抨擊Facebook、Twitter及Youtube等平台多年來打壓極右極端主義不力。

新西蘭基督城恐襲：澳洲籍疑犯塔蘭特被控謀殺罪，3月16日出庭。有民眾向媒體表示，他本來想在庭上刺死疑犯塔蘭特，並向傳媒展示一把刀。（路透社）

社交網絡時代產物

在襲擊案發生前的10至20分鐘，有匿名者在充斥極右言論的討論區8chan發文，指自己將會進行直播，並提供疑犯的Facebook帳戶網址。這人又上載一份充滿仇恨訊息的73頁自白書。他在Twitter同樣上載類似信息，其帳戶不久被封鎖。

美國有線新聞網絡（CNN）形容，整件襲擊案似乎是為了社交網絡時代而策劃。自白書內容充斥許多諷刺的語言，刻意使用許多網絡文化用語。

記者埃文斯（Robert Evans）更指出，疑犯故意在自白書用激烈言辭，引起他人爭論。這些都是激進網民常用挑起紛爭的手法。

槍手其後在Facebook開始直播殺人過程。新西蘭警方很快聯絡Facebook，要求移除直播及有關帳戶。原片雖然很快在網絡消失，但已經有無數人轉載或重新上傳，上載到Youtube的速度比移除步伐還要快得多。

新西蘭基督城恐襲：槍手的自拍片及自白書在網上流傳。（路透社）

社交媒體當了幫兇？

疑犯自拍行兇過後程，短時間內在全球網絡廣傳，不少人深感不妥。有人在Twitter指出，散播有關片段，正正是槍手想要的效果。英國傳媒人古魯默西（Krishnan Guru-Murthy）更加點名批評兩間有份發布有關片段的媒體，直言他們為了吸引點擊率無所不用其極。

英國《每日郵報》遭指責公然提供自白書給讀者下載，進一步傳播疑犯的極端思想。《每日郵報》其後刪除有關內容，承認是錯誤。《每日鏡報》亦表示已刪除片段，強調公司有涉及恐怖主義宣傳影片的發布政策，承認不應該發布該片段。

新西蘭基督城恐襲：一名男孩3月15日在其中一間遇襲的清真寺附近獻花。新西蘭總檢察長柏克（David Parker）在奧克蘭出席悼念活動時警告全球正面對極端主義冒起。（路透社）

極右訊息與極端主義無異

Facebook強調，一旦發現支持或讚賞襲擊行為的內容，便會把這些內容移除。Youtube亦表示會加緊移除有問題的影片。不過政治學教授吉萊斯皮（Ciaran Gillespie）指出，問題已不是單單一條短片的爭議。

他指出Youtube在打擊伊斯蘭極端主義內容方面，做得相當不錯，但對於同樣對公眾構成威脅的極右主義思想，打擊力度則顯得不足。外界越來越多聲音呼籲這些平台移除有關種族主義及極右思想的內容。

有學者認為，以往這些散播仇恨的言論往往因為「言論自由」的盾牌而被容忍，有部分極右派領袖更往往有成千上萬的追隨者。但他相信發生這次基督城悲劇後，這些科技巨企不得不加快腳步，對極右思潮說「不」。

（綜合報道）