特朗普與利比亞軍事強人通電話　給對方打氣？

利比亞政治局勢不穩。美國白宮周五（19日）宣布，總統特朗普周一（15日）與利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）通電話，討論當地目前情況。 哈夫塔領導的武裝部隊控制東半邊國家，與聯合國支持的利比亞民族團結政府對峙。

按白宮形容，特朗普在電話中讚揚哈夫塔，包括承認哈夫塔在「打擊恐怖主義」和「確保利比亞石油資源」方面發揮的重要角色；兩人又討論了有關利比亞邁向穩定民主政制的事宜。

白宮是在兩人通電話的4天後才公布消息，目前未知原因。

美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）表示，利比亞目前需要的不是用軍事方法解決問題，他稱支持哈夫塔在反恐方面的角色，又指要讓利比亞達到民主穩定的話，華盛頓政府需要哈夫塔的支持。

以軍事實力見稱的哈夫塔爾將軍在利比亞東部獲不少民眾支持。（VCG）

哈夫塔曾流亡美國

現年75歲的哈夫塔，早年跟隨利比亞獨裁者「狂人」卡達菲發動革命，但後來二人反目成仇，哈夫塔流亡美國並獲得公民身份，他更被指與策劃推翻卡達菲的中情局（CIA）有密切聯繫。

他2011年帶領反對部隊，在美國與北約支持下推翻卡達菲，此後盤踞東部地區逐步重建勢力。

利比亞：哈夫塔領導的軍隊直迫的黎波里，聯合國呼籲透過對對話解決問題。圖中為親的黎波里政府的軍用車輛在城內戒備。（路透社）

利比亞局勢愈見緊張

2011年利比亞卡達菲政權倒台後，當地各派系互相對峙。自2014年開始，利比亞一分為二，哈夫塔控制東半邊國家，以圖卜魯格（Tobruk）作首府，西半邊國家則以的黎波里為都，由利比亞民族團結政府控制，並獲得聯合國支持。

領導利比亞國民軍（Libyan National Army）的哈夫塔，近來率領部隊企圖攻向的黎波里，周一（8日）空襲首都內唯一正常運作的機場。聯合國利比亞特使薩勒梅（Ghassan Salame）譴責空襲行動，批評嚴重違反人道法。

（綜合報道）