金正恩率先晤普京　中韓朝美俄連環外交戰快將上演

朝鮮領導人金正恩4月底訪問俄羅斯，並與總統普京會面。韓聯社周五（19日）報道，估計「金普會」之後，朝中、韓中、中美、韓美、韓朝或將分別舉行首腦會談，為重啟美朝無核化談判展開連環外交戰。

克里姆林宮周四（18日）宣布金正恩將於4月下旬訪問俄羅斯。有指金正恩和普京將於下周三至周四（24日至25日）在海參崴（Vladivostok）舉行首腦會談。文在寅早前與美國總統特朗普會面後，表示希望不拘泥於形式和地點舉行韓朝首腦會談，金正恩則先與普京會談，很大程度上是為打長期戰而鞏固友軍。

俄羅斯為聯合國安理會常任理事國，一直主張隨朝鮮的無核化放寬經濟制裁，支持平壤提出的分階段同步無核化方式。美韓兩國已同俄方接觸，期望「金普會」對美朝及無核化談判帶來積極影響，促使朝方重返談判桌。外界關注「金普會」將釋放何種信號。

報道指，5至6月可能舉行各種組合的雙邊首腦會談。6月28日至29日在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會就是六方首腦互動的良機。中國國家主席習近平此前可能應邀穿梭訪問韓朝，峰會上若與特朗普舉行會談，貿易談判無疑是最大議題，但也繞不開朝鮮核問題。

特朗普將在5月及6月都訪問日本，兩次訪日行程中有望促成一次美韓首腦會談。

為了不在美朝心理戰期間釋放模糊信號，朝鮮可能不願在確立重新與美國談判的方針前與韓國舉行首腦會談，而韓方也將全力說服朝方促成「文金會」。

（韓聯社）