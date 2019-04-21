【烏克蘭大選】諧星澤連斯基民調大幅拋離　波羅申科落選機會大

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烏克蘭周日（21日）舉行總統選舉第二輪投票。民調顯示，政壇新手兼喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）大幅度拋離爭取連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）。

烏克蘭票站在當地時間周日早上8時（香港時間中午12時）開始，讓選民投票。預料香港時間周一（22日）深夜有初步點票結果。

《衛報》引述民調機構Rating在上周四（18日）公布的數據顯示，澤連斯基將獲得73%選票，波羅申科僅得27%，後者被大幅拋離。。

波羅申科周日現身投票，他向記者表示「理性引導（投票）很重要，而非用笑聲」，暗示不應投票給諧星出身的澤連斯基。他又強調需要捍衛他過去5年任期的成就，包括建立獨立於俄羅斯的東正教會

烏克蘭經濟不景，政府貪污問題嚴重，政府與親俄的東部分離份子交戰長達5年，造成最少1.3萬人死亡。民調機構蓋洛普（Gallup）3月的民調顯示，只有9%的民眾對波羅申科政府有信心。

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（綜合報道）

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