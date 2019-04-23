菲律賓南部發生6.3級地震　未有傷亡報告

菲律賓南部周二（23日）發生強烈地震，美國地質調查局（USGS）指震度為6.3級。現時未知今次地震與周一（22日）呂宋（Luzon）的6.1級地震是否有關。

地震發生於南部薩馬島（Samar）城鎮Tutubigan以東13公里位置，震源深度為70.2公里，目前未有傷亡或損毀報告。美國地質調查局（USGS）初時公布指地震強度為6.5級，後來修正為6.3級。

菲律賓中部呂宋（Luzon）周一（22日）下午發生6.1級地震，死亡人數增至11人，81人受傷，仍有24人失蹤，大部分被困在一間超級市場的瓦礫之下，救援人員繼續搜索被困者。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地周一地震後錄得至少52次餘震。地震造成至少兩棟建築物損毀，北部的克拉克國際機場（Clark International Airport）損毀嚴重，至少7人受傷；由於機場辦理登機手續的櫃檯、天花板和離境大堂部分地方遭到損壞，機場需要暫時關閉24小時，逾100班航班取消。

首都馬尼拉亦感受到地震，有人在商業區看到摩天大樓搖晃幾分鐘。當時有數千名上班族受驚，紛紛衝出身處的建築物，居民亦跑出屋外暫避，許多人描述地震像海浪一樣震動。

（綜合報道）