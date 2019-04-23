揭緬甸軍鎮壓羅興亞人判囚7年　兩記者上訴遭最高法院駁回

緬甸路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），2018年9月3日被判入獄7年。兩人不滿裁決，並向緬甸最高法院提出上訴。惟最高法院法官梭乃（Soe Naing）周二（23日）宣布駁回上訴，維持原判。

法官梭乃在首都內比都最高法院表示，兩名記者判監7年，維持原判，上訴駁回，但沒就判決作進一步解釋。

路透社首席律師戈夫（Gail Gove）發聲明表示，瓦倫和覺梭吳沒有犯下任何罪行，也沒有任何證據證明他們犯罪，警方設局禁止兩名記者報道真相，他們才是受害者。

兩名記者的妻子從仰光前往法院聽審，聞訊後靜靜地拭眼淚。瓦倫妻子Panei Mon表示，「我們的丈夫是好人。我們想他們儘早被釋放」。

瓦倫和覺梭吳2017年12月在調查10名羅興亞人遭殺害事件，後來遭當局設局而被捕，迄今遭監禁超過16個月。

緬甸仰光地方法院2018年9月根據政府機密法裁決兩名記者有罪，判處7年監禁。兩人不服上訴，仰光高等法院1月駁回，指二人未能提供足夠證據自證清白。兩人的代表律師2月1日再向最高法院提出上訴。

（路透社／中央社）