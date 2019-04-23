斯里蘭卡防長：爆炸是「回應」基督城恐襲　專家：看來不是

斯里蘭卡國防部長維傑瓦德納（Ruwan Wijewardane）周二（23日）在國會發表特別聲明，指該國受襲是襲擊者對新西蘭基督城清真寺恐襲中穆斯林被屠殺做出的回應。不過反恐及保安專家對此有不同看法。有專家認為規劃如此規模的襲擊，不能在1個多月之間完成。另有專家認為斯里蘭卡的襲擊是在不久之前策劃的。

新西蘭保安專家布坎南（Paul Buchanan）表示，斯里蘭卡與新西蘭基督城的恐襲看來無關。他說，從一連串襲擊的協調、政府內部之前已接獲警告予以忽視的情況看來，這是不太可能與之有關。此外襲擊者用1個多月時間來準備如此大規模的襲擊也是不夠。

另一專家亦有類似的看法。國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）總監卡策（Rita Katz）指出，ISIS的支持者在社交媒體吹噓科倫坡的襲擊是為報復基督城的恐襲。他說ISIS媒體瘋狂地發布有關爆炸案的資訊，並祈禱真主會接受那些已死的襲擊者，這顯示ISIS可能會承認責任。不過他也指出，雖然他們將襲擊說成是報復基督城的襲擊，但斯里蘭卡的襲擊看是在不久前再規劃的。

布坎南指出，將兩者連在一起是「順手」的做法。斯里蘭卡襲擊的目的看來是想在該國播下種族—宗教衝突仇恨的種子，此外這宗連環襲擊看來也是在3月15日，即新西蘭基督城慘案之前已在計劃。

（綜合報道）