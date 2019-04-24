【朝俄峰會】峰會象徵意義較大　難達成新投資協議項目

朝俄即將舉行峰會，朝俄關係雖然友好，但在聯合國的制裁限制下，外界相信兩人會面以象徵式意義為大。分析指金正恩會獲得普京的友好接待，並獲得政治支持，但經濟支持相信有限。

朝中社發布金正恩乘搭專用列車出發，前往俄羅斯海參崴的照片。（路透社）

海參崴遠東國立大學地區與國際研究教授盧金（Artyom Lukin）指出，相信金正恩會向普京尋求經濟援助，及支持美國放寬對朝制裁限制：「不過即使俄朝關係友好，莫斯科亦不會無視聯合國的制裁協議。」

分析指俄羅斯會在峰會上向朝鮮傳達友好訊息，並達成要求國際社會就朝鮮棄核放寬部分制裁的共識，但相信雙方不會達成新的投資協議或項目。

盧金稱俄羅斯或會應許興建橋樑連接豆滿江兩地邊境，或提供更多的人道援助。2019年至今俄羅斯透過世界糧食計劃已向朝鮮提供了2000噸的小麥，有俄羅斯議員稱莫斯科最多可提供至5萬噸。

金正恩已抵達位於哈桑的火車站。站外插着朝鮮的國旗。（路透社）

始終受聯合國制裁限制

受聯會國制裁影響，朝俄貿易量大幅減少超過五成。朝鮮的重要外匯收入來自在俄朝鮮勞工，惟他們亦遭大量遣返。據俄羅斯相關文件指出，約3萬名的勞工現時已大幅減少至1.15萬人。

據聯合國資料，俄羅斯仍繼續有限度對朝鮮出售石油，數量有限。朝鮮佔俄羅斯對外貿易總額比例僅1%。

日本放送協會（NHK）報道，普京會在峰會上向金正恩提議重啟六方會談。六方會談由中、美、俄、日、韓、朝6個國家組成，近年朝鮮無核化談判主要集中在美韓朝三國上，重啟六方會談可讓中日俄三國加大參與度，推動多邊談判有利朝鮮棄核進程。

（路透社）