金正恩專列抵達俄羅斯邊境城市　金英哲首未隨同出訪

朝鮮官媒朝中社周三（24日）報道，最高領導人金正恩同日凌晨乘坐專用列車啟程前往俄羅斯，準備出席朝俄首腦會談，與俄羅斯總統普京會面。 據指，隨行名單不包括勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲，為金英哲首次未隨同金正恩出訪。

俄羅斯傳媒報道，金正恩的專列目前已越過圖們江，抵達俄羅斯邊境城市哈桑（Khasan）。據濱海邊疆區（Primorsky Krai）政府官員表示，金正恩下車後獲贈送鮮花迎接，之後走進車站大樓內。

朝中社報道，勞動黨副委員長金平海和吳秀容、外務相李容浩、外務省第一副相崔善姬、人民軍總參謀長李永吉等人隨行，最高人民會議常任委員會委員長崔龍海和副委員長樸奉珠等前往送行。

隨行名單中沒有金正恩夫人李雪主、勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲，朝中社官網上傳的歡送儀式照片中也不見金英哲身影。據悉，這是金英哲首次未隨同金正恩出訪。

報道未提及具體的訪問日程和會談地點等細節。有分析認為，專列可能從朝鮮其他城市而非平壤出發，穿越朝俄鐵路大橋從朝鮮直接前往俄羅斯。預計金正恩周三下午抵達海參崴（Vladivostok），訪俄行程截至周五（26日）。

據俄新社報道，俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周二（23日）表示，普京周四（25日）在海參崴與金正恩舉行會晤，雙方將討論韓半島無核化問題的政治和外交解決方法。

（綜合報道）