特朗普會見Twitter行政總裁　埋怨「粉絲」減少

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美國總統特朗普（Donald Trump）周二（23日）在白宮會見Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）和公司管理層。中國媒體華爾街見聞網站及《華盛頓郵報》均報道指，特朗普在會談中抱怨自己Twitter「粉絲」減少。

報道指，特朗普在2020年美國總統大選前，其Twitter帳戶失去大量追隨者，讓他感到很不高興。特朗普的帳戶有近6000萬名追隨者，較早前減少30萬，「粉絲」數量全球排名13位。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報道指，特朗普認為自己在總統大選前減少「粉絲」數量，是「政治遊戲」，也是偏自由主義的社交網站對保守主義政治人物的偏袒。

多爾西曾發聲明表示，自己的追隨者數量也在減少，原因是Twitter自2018年中開始清理「殭屍用戶」的行動。

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（綜合報道）

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