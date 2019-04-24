【斯里蘭卡連環爆炸】ISIS「蒲頭」認責　為何此組織死而不僵？

斯里蘭卡周日（21日）發生恐怖連環炸彈襲擊，造成超過300人死亡、500人受傷。事發後，當局把矛頭指向當地穆斯林極端組織「全國認主學大會組織」（NTJ），另一廣為人知的極端組織ISIS，則在兩日後承認責任。 美國總統特朗普上月才宣布ISIS已遭消滅，為何現在ISIS「死而復生」？儘管有人質疑該組織這次「認責」是「攞彩」，但不少專家都認為，ISIS的聲稱可信，原因是ISIS遭擊敗後，還有不少四處遊走或回流各地的極端份子，而且激動暴力的意識形態，並未隨ISIS消去。

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ISIS周二（23日）透過阿馬克通訊社（Amaq）承認策動襲擊，並發放聲稱是襲擊者的影片及相片。

為何ISIS「未死」？

《衛報》報道，不少官員及專家都認為ISIS的聲稱可信。這是因為ISIS遭擊敗後，仍有不少在四處遊走的極端份子，報道提到，早年ISIS冒起，數十名斯里蘭卡曾赴敘利亞參與組織，另外亦有為數不少的ISIS參與者，來自與斯里蘭卡相近的馬爾代夫及印度。這次涉嫌策動襲擊的組織NTJ，其所謂的首領，據報曾為了避開斯里蘭卡保安部隊的注意，而逃往馬爾代夫。

報道指，在這批四處遊走的極端份子之中，很有可能有人擔當「聯絡者」角色，令斯里蘭卡的「業餘份子」從海外獲得策動大規模謀殺的能力和信心。

斯里蘭卡連環襲擊：恐怖組織ISIS周二（23日）承認策動今次襲擊，並發放相片，照片中的8人相信就是連環爆炸的施襲者。（路透社）

ISIS份子回流 滲透當地

極端主義暴力研究國際中心（ICSVE）主任斯佩哈克德（Anne Speckhard）指出，當ISIS在敘利亞被擊敗後，部分成員現在回流至斯里蘭卡，或至少以網上宣傳滲透至當地穆斯林社區。

她稱，ISIS仍足以動員4萬名外國戰士為其所謂的「哈里發國」戰鬥。

國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）行政主任卡茨（Rita Katz）表示，在一份ISIS的「官方」公報中，公布了斯里蘭卡襲擊中7名施襲者的名稱和其他詳情，令ISIS聲稱發動襲擊的說法增添了一些可信性。

她表示，不明白為何ISIS要在事發後兩天才認責，但她與其他研究恐怖主義的專家也認為，斯里蘭卡的襲擊帶有ISIS施襲的特點。

斯里蘭卡連環爆炸：襲擊最少造成逾300人死亡，500人受傷。男子安東尼（Nilanga Anthony，中）為其在意外中喪生的7歲侄兒舉行喪禮，傷心欲絕。（美聯社）

斯里蘭卡連環爆炸：襲擊過後的聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）滿院狼藉，場景令人感到心酸。（美聯社）

極端意識形態未隨「哈里發國」消去

在ISIS頹勢漸現的2017至2019年間，組織其實曾聯同不少外地的本土極端組織策動襲擊，地點包括菲律賓、印尼、埃及和巴基斯坦等等。彭博社評論編輯高希（Bobby Ghosh）指出，國際聖戰士組織慣常地與本土組織或個人策動恐怖襲擊，不論那些是激進的個人還是小組也好。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，一名ISIS疑犯曾向印度官員表示，自己曾經訓練一名斯里蘭卡武裝分子，而該人與NTJ有聯繫。

為CNN撰文、專門研究國家安全議題的伯根（Peter Bergen）認為，斯里蘭卡受襲是個可怕的提醒，顯示ISIS意識形態並沒有因「哈里發國」喪失而消失，並繼續向其他穆斯林傳播。

斯里蘭卡連環爆炸：圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

（綜合報道）