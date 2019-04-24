【朝俄峰會】韓媒：朝鮮統戰部長金英哲已遭撤換

朝鮮領袖金正恩周三（24日）訪問俄羅斯，但勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲未有陪同出訪，引發關注。韓聯社周三引述來自韓國國會的消息人士指，金英哲已遭撤去統戰部長職位。

報道引述來自韓國國會情報委員會的消息人士報道，金英哲的統戰部長職位，由朝鮮亞太和平委員會委員張金鐵（音譯）接任。

金英哲本來是負責對美、對韓事務的統一戰線部部長，報道指，他可能不再過問朝鮮對美國和對韓國的事務。

現在傳聞接任他的張金鐵，年齡在55至60歲之間，曾在民族和解合作泛國民協議會和朝鮮亞太和平委員會中，負責民間交流相關工作。

這次金正恩訪問俄羅斯，隨行名單不包括金英哲，為金英哲首次未隨同金正恩出訪。

日本《東京新聞》3月曾引述消息報道，金正恩本來以為5月的越南特金會可以談判成功，但最後如意算盤打不響，更因此大受打擊，他對此認為金英哲、國務委員金赫哲等負責談判的官員，沒有充分掌握美國總統特朗普（Donald Trump）的立場，因而可能向他們追究責任。

金英哲是誰？

金英哲被視為金正恩的左右手，2018年開始，他頻頻出現在金正恩身邊，包括金正恩到訪中國，會晤中國國家主席習近平，金英哲也隨行左右；金正恩與韓國總統文在寅在板門店的破冰會面，他陪同出席並坐在金正恩旁邊等。

（韓聯社）