【一分鐘看世界】金正恩訪俄、斯里蘭卡恐襲後續、日本外交藍皮書

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早晨，今天是4月24日，星期三。

天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

金正恩訪俄

俄羅斯克里姆林宮周二（23日）宣布，總統普京（Vladimir Putin）周四（25日）在俄羅斯海參崴會晤朝鮮領導人金正恩，是兩國領袖相隔8年來再度會面由於金正恩的專列或可能取道中國，北京方面對此不敢怠慢，已加強連接中俄邊境地區的保安，避免再次發生對方早前於中越邊境被偷拍吸煙情況的事件朝鮮近年在國際舞台動作多多，惟表面看來與俄羅斯接觸較少。普京其實一直「從未走遠」，俄方曾多次邀請金正恩到當地訪問；從歷史看來，兩國更曾是同聲同氣的合作夥伴。到了今天，朝俄之間又有甚麼利益關係……（按此閱讀更多

俄羅斯克里姆林宮周二（23日）宣布，總統普京（Vladimir Putin）周四（25日）在俄羅斯海參崴會晤朝鮮領導人金正恩，是兩國領袖相隔8年來再度會面。（法新社）

斯里蘭卡恐襲後續

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊。美國《華盛頓郵報》引述當地官員指，截至周二（23日）上午，死亡人數已由290人增至311人。國防部長維傑瓦德納（Ruwan Wijewardane）指，襲擊是回應新西蘭基督城清真寺恐襲，不過反恐及保安專家對此有不同看法。有指斯里蘭卡早前已接獲情報有機會受襲，惟未有採取相應行動。這一切可能與總理及總統之間的不和與政治鬥爭有關。總統西里塞納（Maithripala Sirisena）周一（22日）下令成立專責委員會，調查情報不通問題……（按此閱讀更多

斯里蘭卡連環爆炸：斯里蘭卡宣布周二（23日）全國靜默3分鐘，悼念是次襲擊的死者。一名信奉羅馬天主教的斯里蘭卡婦女手持白蠟燭禱告，眼淚奪眶而出。（美聯社）

日本外交藍皮書

日本靖國神社舉行春祭，70名跨黨派國會議員周二（23日）早上到場參拜，首相安倍晉三部份內閣成員亦有到場。外相河野太郎同日在閣僚會議中發表2019年度外交藍皮書報告，新年度藍皮書對朝鮮、韓國及北方四島等表述均有改變。其中對韓國關係表示「非常嚴峻」，強調日韓關係緊張。藍皮書評論「與中國關係是日本最重要的鄰國關係之一」，內文雖對中日關係給予較正面的肯定，但仍指「矛盾沒有消失，關係尚未改善」……（按此閱讀更多

伊朗石油制裁

美國周一（22日）宣布中止向購買伊朗石油的國家提供制裁豁免，聲言要將其石油出口「減至零」。德黑蘭同日宣布，已就此作好準備。伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）亦再次威脅關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。減至零」當然是不切實際的想像，然而美國此番強硬立場，真的能迫使伊朗低頭嗎……（按此閱讀更多

中國人涉盜取通用電氣機密

美國與中國在貿易協議談判進入大直路之際，美國司法部周二（23日）公布一項起訴書，指兩名中國人從事經濟間諜活動，密謀盜取美國通用電氣（GE）商業機密，令中國受益，兩人身份分別是商人及通用電氣前工程師，後者已在2018年8月被控盜竊罪……（按此閱讀更多

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