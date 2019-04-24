【一分鐘看世界】金正恩訪俄、斯里蘭卡恐襲後續、日本外交藍皮書

早晨，今天是4月24日，星期三。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
金正恩訪俄
俄羅斯克里姆林宮周二（23日）宣布，總統普京（Vladimir Putin）周四（25日）在俄羅斯海參崴會晤朝鮮領導人金正恩，是兩國領袖相隔8年來再度會面。由於金正恩的專列或可能取道中國，北京方面對此不敢怠慢，已加強連接中俄邊境地區的保安，避免再次發生對方早前於中越邊境被偷拍吸煙情況的事件。朝鮮近年在國際舞台動作多多，惟表面看來與俄羅斯接觸較少。普京其實一直「從未走遠」，俄方曾多次邀請金正恩到當地訪問；從歷史看來，兩國更曾是同聲同氣的合作夥伴。到了今天，朝俄之間又有甚麼利益關係……（按此閱讀更多）
俄羅斯克里姆林宮周二（23日）宣布，總統普京（Vladimir Putin）周四（25日）在俄羅斯海參崴會晤朝鮮領導人金正恩，是兩國領袖相隔8年來再度會面。（法新社）
斯里蘭卡恐襲後續
斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊。美國《華盛頓郵報》引述當地官員指，截至周二（23日）上午，死亡人數已由290人增至311人。國防部長維傑瓦德納（Ruwan Wijewardane）指，襲擊是回應新西蘭基督城清真寺恐襲，不過反恐及保安專家對此有不同看法。有指斯里蘭卡早前已接獲情報有機會受襲，惟未有採取相應行動。這一切可能與總理及總統之間的不和與政治鬥爭有關。總統西里塞納（Maithripala Sirisena）周一（22日）下令成立專責委員會，調查情報不通問題……（按此閱讀更多）
斯里蘭卡連環爆炸：斯里蘭卡宣布周二（23日）全國靜默3分鐘，悼念是次襲擊的死者。一名信奉羅馬天主教的斯里蘭卡婦女手持白蠟燭禱告，眼淚奪眶而出。（美聯社）
日本外交藍皮書
日本靖國神社舉行春祭，70名跨黨派國會議員周二（23日）早上到場參拜，首相安倍晉三部份內閣成員亦有到場。外相河野太郎同日在閣僚會議中發表2019年度外交藍皮書報告，新年度藍皮書對朝鮮、韓國及北方四島等表述均有改變。其中對韓國關係表示「非常嚴峻」，強調日韓關係緊張。藍皮書評論「與中國關係是日本最重要的鄰國關係之一」，內文雖對中日關係給予較正面的肯定，但仍指「矛盾沒有消失，關係尚未改善」……（按此閱讀更多）
伊朗石油制裁
美國周一（22日）宣布中止向購買伊朗石油的國家提供制裁豁免，聲言要將其石油出口「減至零」。德黑蘭同日宣布，已就此作好準備。伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）亦再次威脅關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。「減至零」當然是不切實際的想像，然而美國此番強硬立場，真的能迫使伊朗低頭嗎……（按此閱讀更多）
中國人涉盜取通用電氣機密
美國與中國在貿易協議談判進入大直路之際，美國司法部周二（23日）公布一項起訴書，指兩名中國人從事經濟間諜活動，密謀盜取美國通用電氣（GE）商業機密，令中國受益，兩人身份分別是商人及通用電氣前工程師，後者已在2018年8月被控盜竊罪……（按此閱讀更多）
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