新加坡學者：李顯龍接班人選已無懸念

新加坡總理李顯龍周二（23日）宣布改組內閣，財長王瑞杰（Heng Swee Keat）升任副總理。當地學者認為，王瑞杰作為李顯龍接班人的身份已毫無懸念。

在是次內閣調整中，王瑞杰升任副總理並兼任財長；李顯龍不在時將代理總理職務。現任副總理張志賢（Teo Chee Hean）和尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）將卸下副總理職務，並獲委任為國務資政。內閣調整於5月1日起生效。

《聯合早報》引述新加坡國立大學政治系副教授辛格（Bilveer Singh）形容，這次內閣調動是新加坡政治近期最重要事件之一。他提到，此前政府遲遲不委任第四代領導班子成員為副總理，引發外界猜測執政黨內部團結問題。惟周二（23日）釋出的信息簡單和明確，即兩位副總理引退，委任一名新的副總理，讓所有注意力聚焦在王瑞杰一人身上。

辛格表示，此次調整只有一項調動，就是委任新加坡政治最高接班人，這個接班人是誰，已毫無懸念，意指王瑞杰將接替李顯龍成為下任總理。

新加坡執政的人民行動黨（People's Action Party，PAP）2018年11月公布新一屆中央執行委員會的完整名單，王瑞杰出任第一助理秘書長。根據往例，李顯龍及前總理吳作棟接任總理時，亦曾為第一助理秘書長。