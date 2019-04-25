【朝俄峰會】金正恩列車「錯過」紅地氈阻出場　同場加映保鑣抹車

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朝鮮最高領導人金正恩周三（24日）乘坐專用火車抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok）出席朝俄峰會。正當列車到站時，卻發生一段小插曲，耽誤了金正恩出場。

▲想看金正恩的保鑣這次有什麼出位行為，請即點擊片段。▲

從美國廣播公司（ABC）發布的一段短片可見，金正恩的專用列車停定開門後，手戴白手套的朝鮮工作人員捧着連接火車與月台的踏板，神情疑惑。鏡頭隨後拍攝到，發現火車的車門位置，與俄方預先舖墊的紅地氈「不對位」。

隨後火車緩緩啟動，並在朝方人員指揮下再向前駛了一小段，然後停下，讓車門與紅地氈「對接」後再放上踏板。從影片可見，踏板當時仍未能與紅地氈形成一條筆直的通道。惟影片最後亦顯示金正恩面露笑容下車，並與俄方官員握手。

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