【朝俄峰會】普京與金正恩握手問好　冀發展雙邊關係

朝鮮最高領導人金正恩周三（24日）乘坐專列抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok）準備出席朝俄峰會。俄羅斯總統普京周四（25日）乘坐直升機抵達位於俄羅斯島（Russky Island）的與會場地遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）。 普京和金正恩會面並握手問好，二人也逐一與雙方官員握手。普京指，希望金正恩此行有助發展雙邊關係。

普京表示，有信心金正恩此行有助發展雙邊關係，讓俄方了解如何解決朝鮮半島問題，歡迎金正恩對美朝關係正常化作出的貢獻，而朝俄亦有很多事情可以做來發展貿易關係。普京也祝賀金正恩獲選朝鮮最高領導人。

金正恩亦指，希望與普京會面能夠有助雙方一同評估朝鮮半島局勢，並協調立場。他同時再度恭賀普京在2018年勝出大選。

▼金正恩乘坐專車抵達，獲普京迎接，金正恩首先開口向普京問好：

朝俄峰會：朝鮮領導人金正恩抵達遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University），出席朝俄首腦峰會。（路透社）

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英國廣播公司（BBC）記者雷恩斯福德（Sarah Rainsford）指，普京較早前乘坐直升機抵達遠東聯邦大學，降落後轉乘專車前往舉行會面的運動樓。據指，大學未有取消課堂，在場亦有學生圍觀。記者也發現，校園範圍內有狙擊手，確保峰會安全進行。

Putin just landed in his helicopter next to the college campus where he’s due to meet Kim Jong-un for their first talks - the venue is the sports hall. A few curious students have gathered to watch ... classes haven’t been cancelled pic.twitter.com/0fPdEm8Apg — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 25, 2019

Snipers poised on the roof of the Putin-Kim summit venue pic.twitter.com/kQn15Kxym6 — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 25, 2019

克里姆林宮指，金正恩和普京單對單會談後，雙方官員加入，以擴大會議形式繼續。會面結束後，俄羅斯亦會設宴招待金正恩。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述消息人士指，金正恩和普京的單對單會面歷時一小時，之後擴大會議後再磋商約三小時。

朝鮮代表團包括勞動黨副委員長金平海和吳秀容、外務相李容浩、外務省第一副相崔善姬和人民軍總參謀長李永吉。據俄羅斯傳媒報道，俄方代表團則包括副總理特魯特涅夫（Yury Trutnev）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、交通部長迪特里希（Yevgeny Dietrich）和遠東發展部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）。

濱海邊疆區區長科熱米亞科（ Oleg Kozhemyako）向新聞頻道俄羅斯24（Rossiye-24）透露，金正恩與普京會面後，將與當地人見面。金正恩亦機會品嚐傳統俄羅斯美食，如羅宋湯、餃子和魚子醬。

（綜合報道）