習近平李克強晤馬哈蒂爾　冀加強「一帶一路」合作

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）周三（24日）至周日（28日）訪問中國，中國國家主席習近平和總理李克強周四（25日）先後與他會晤。在中馬多項合作計劃都面臨馬來西亞重新檢視之際，馬哈蒂爾此行備受關注。雙方在會談中冀加強「一帶一路」合作。

習近平指兩國要以共建「一帶一路」為機遇，堅持友好、相互尊重和信任，為雙方開創美好未來。他強調，共建「一帶一路」可以推動中國全方位開放，為世界各國、特別是周邊國家帶來更大機遇。

李克強表示，中國和馬來西亞同為本地區重要國家，互為友好鄰邦。中方願將「一帶一路」倡議同馬方加強戰略對接，按國際化、市場化、法治化原則，推進貿易投資等合作，又歡迎更多馬來西亞農產品進入中國市場。

馬哈蒂爾表示，此行其中一個目的，是借鑒中國發展的成功經驗。他又讚揚共建「一帶一路」是偉大的倡議，能解決國家之間的發展不平衡，馬方支持「一帶一路」倡議加快發展。

這是馬哈蒂爾2018年5月再度當選總理後第二次訪華。他對上一次訪華行程是在2018年8月17至21日。他今次會聯同另外40個國家的領導人出席「第二屆一帶一路國際合作高峰論壇」，將在論壇中的高階會議和領導人圓桌峰會發言。

（綜合報道）