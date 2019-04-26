【斯里蘭卡連環爆炸】爸爸生死一刻選擇題　應先救兒子還是女兒？

電影《唐山大地震》中，有一名母親在災難之際面臨生死難題，兒女雙雙受困卻只能救其一，她選擇了兒子，因此在女兒心中留下永久創傷。 在斯里蘭卡周日（21日）發生的連環爆炸案中，美國61歲男子、在英國金融公司Citywire任職基金經理的林賽（Matthew Linsey），在現實中面對同樣的難題，他被迫在極短時間內作出抉擇。 他最終選擇先救傷勢較重的兒子，然後讓其他人拯救女兒，可惜兒子與女兒最終不幸身亡。

斯里蘭卡連環爆炸：在事件中痛失一子一女的父親林賽（Matthew Linsey）。（Citywire網站）

林賽的一對子女15歲阿梅莉（Amelie）和19歲丹尼爾（Daniel）都擁有英國與美國的雙重國籍，他們3人當時在斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）香格里拉酒店吃早餐，沒想到遇上無情的炸彈襲擊。

阿梅莉和丹尼爾在爆炸中受傷，但林賽無法一次過帶走兩人，面臨先救兒子或是女兒的抉擇。他傷心地憶述當時混亂的情況，「我的兒子看起來比我的女兒更糟糕，我試圖讓他甦醒過來，其他人在尖叫。」，他又指當時天很黑，擔心會有另一次爆炸。

最後他考慮到兒子傷勢看來較重、且有另一名倖存者承諾會把阿梅莉送去醫院後，他選擇先帶丹尼爾到樓下等候救護車。

但非常不幸的是，丹尼爾經醫生急救後仍返魂乏術，林賽後來再得知，阿梅莉也離他而去，令這名父親痛苦倍增。

林賽之後經美國大使館協助，目前已到英國與妻子與另外2名兒子相聚。

Thinking his daughter Amelie had less serious injuries than her brother, Daniel, Matthew Linsey chose to carry his son to an ambulance, leaving his daughter behind. Tragically, both of his children ended up dying from their injuries. #9Newshttps://t.co/2kzp3FhhCO — Nine News Sydney (@9NewsSyd) April 24, 2019

死亡人數逾250人的連環爆炸襲擊

在這次斯里蘭卡的連環襲擊案中，共有多個地方出現爆炸，包括3間教堂及3間酒店。事後警方發布多名涉案疑犯的名字及照片。

案發後警方一度公布死亡人數達到359人，至周四（25日）修正數字為「250人至253人」。當地國防部長費爾南多（Hemasiri Fernando）已因無法阻止襲擊發生一事辭職。

（霍士新聞台）