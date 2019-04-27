特朗普：有信心訪日前達成美日貿易協議

日本首相安倍晉三訪問美國，周五（26日）在白宮與美國總統特朗普會面。特朗普表示，有信心在5月訪問日本前，雙方能夠達成貿易協議。

特朗普表示，美日的談判代表正取得進展，認為有機會在訪日前達成貿易協議，甚至在訪日期間正式簽署協議。不過他又提到，雙方會熱烈討論有關農業議題，因為正如首相所知，日本向美國農產品徵收巨額關稅，美方希望撤銷這些關稅。他表明，對貿易逆差感到不滿。

安倍則提到，日本未有對美國汽車徵收關稅，但美國卻對日本汽車徵收2.5%的關稅，並指希望在貿易談判中得到互利的結果。

路透社引述日本高級官員指，二人的會談建基於兩國的互信，雙方同意加快貿易談判步伐，盡快得出早期成果。

對於朝鮮問題，該名日本官員指，兩國同意聯同韓國緊密合作，實現朝鮮無核化。據指，安倍再次感謝特朗普在越南美朝峰會中，向朝鮮最高領導人金正恩提及日本人遭綁架的問題。二人同意加強美日聯盟的威懾和能力，再次確認共建「自由開放印太平洋」地區的意願。

二人亦談及6月在大阪舉行的G20峰會。他們同意對關鍵議題在峰會上尋求共識，包括貿易、電子經濟、海洋塑膠廢物、基礎設施投資和女性權利問題。

特朗普和安倍單對單會面後，將出席晚宴，為美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）慶祝生日。安倍周六（27日）會與特朗普一起打高爾夫球。

特朗普5月25日至28日訪問日本，屆時將成為首位覲見新即位的日皇德仁的國賓。特朗普與安倍會面時開玩笑地說，安倍最初邀請他訪日時，他不確定自己能否出席。他又曾問安倍，與超級碗（Super Bowl）相比，新天皇即位對日本人而言有多盛大，對方形容比超級碗盛大百倍。

（路透社／美聯社）