外交糾紛未解　加拿大更多農產品輸往中國受阻

加拿大和中國外交糾紛持續。加拿大有更多農產品在中國港口入境時遇上阻撓，受影響產品包括大豆、豌豆和豬肉。

中國早前已對來自加拿大其中兩間最大農產品出口商理查森國際公司（Richardson International）和維特拉公司（Viterra）的油菜籽施加限制，指有關產品含有害蟲。

加拿大政客批評有關指控毫無根據，指出加拿大按美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟後，中方扣留兩名加拿大公民，並以非關稅壁壘的手段向加拿大施壓。

商家表示，加拿大的大豆和碗豆目前亦面對非尋常的阻撓。加拿大出口商DG Global主席格爾林（Dwight Gerling）指，大豆在過關時的檢查一般需時數日，但如今卻花費三周時間才能通過檢查。BroadGrain Commodities物流總監克魯茲（Taimy Cruz）也指，中國檢驗檢疫部門現時向每批碗豆的樣本作檢驗，有時甚至限制每批大豆貨運數目。

渥太華上周已警告，中國以文件問題為由，扣起輸往當地的豬肉。

中加外交糾紛升級，加拿大農民被迫改種其他農作物，以避過阻撓。中國在2018年向加拿大購入價值27億加元（約157億港元）的油菜籽，以及價值5.14億加元（約30億港元）的豬肉。受非洲豬瘟影響，中國對養豬飼料原材料油菜籽和大豆的需求大減。

（路透社）