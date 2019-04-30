埃爾多安與特朗普通話　討論土耳其購俄羅斯防導系統問題

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土耳其總統府指，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）周一（29日）與美國總統特朗普通電話，向對方提出成立聯合工作小組，處理有關土耳其向俄羅斯購置S-400防空導彈系統事宜。

埃爾多安早前已指，成立工作小組能評估S-400防導系統對戰機的影響，但上周五（26日）表示未獲華府回覆。

白宮周一確認，特朗普與埃爾多安討論有關土耳其計劃購置俄羅斯防導系統的問題。被問到特朗普有否向埃爾多安提出華府的憂慮，一名高級官員回應指，華府明確且持續向土耳其高級官員，多次強調對購置S-400防導系統的關注。

據土耳其總統府聲明，雙方也就敘利亞情勢最新進展交換意見，並且同意在反恐議題上密切合作。二人也就雙邊關係和區域議題進行討論，重申推動雙邊貿易額增至750億美元（約5880億港元）的目標。

美方官員曾力阻土耳其採購S-400系統，並力勸採購愛國者防空導彈系統（Patriot Air Defense Missile System），強調S-400與北大西洋公約組織（NATO）的系統不相容，且會讓俄羅斯取得F-35戰機數據。美國早前已暫停向土耳其付運F-35戰機

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（路透社／中央社）

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