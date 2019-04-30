美國前朝鮮事務特使承認　曾簽文件同意支付瓦姆比爾醫療費

美國前朝鮮事務特使尹汝尚（Joseph Yun）周一（29日）向路透社確認，曾簽署文件同意向朝鮮支付維珍尼亞大學（University of Virginia）學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）的醫療費用，並指華府應信守承諾繳付200萬美元（約1,560萬港元）的費用。

尹汝尚離任後，現為美國有線新聞網絡（CNN）全球事務分析員。他表示，華府應遵守承諾向朝鮮繳付費用。他指，當時朝鮮提出有關要求後，他聯絡時任國務卿蒂勒森（Rex Tillerson），對方同意簽署協議。被問到蒂勒森是否獲總統特朗普同意有關決定，尹汝尚指，自己從未問過蒂勒森。

美國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（28日）證實，美國官員曾簽署一份文件，同意向朝鮮支付醫療費用，但卻從未把錢交予平壤。

美國《華盛頓郵報》上周四（25日）報道，特朗普同意向朝鮮支付醫療費用。他之後在Twitter表示，無向朝鮮支付有關費用，但未有提到雙方是否曾就此達成協議。

瓦姆比爾2015年底於朝鮮旅遊期間，在酒店偷取政治海報後被當局拘捕被判勞改，2017年6月獲朝鮮提早釋放返回美國後卻於6天後離世。驗屍報告指出，瓦姆比爾的死因，是腦部缺氧導致腦部受損，而造成腦缺氧的原因，是他死前持續逾一年以上受到不明襲擊。

平壤當局曾表示，瓦姆比爾獲判刑後不久便感染肉毒桿菌，當局給他服食安眠藥後，他一直昏迷不醒。

（路透社）