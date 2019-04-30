【委內瑞拉政變】馬杜羅稱軍方領袖對他絕對效忠

撰文：許懿安
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委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）1月23日自行宣誓就任臨時總統，他周二（30日）來到位於該國首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase ），與軍人站在一起以及發布影片。他說其推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段。
瓜伊多此舉引起外界關注，這是因為該國這一輪政變中，軍方取態被指是反對派能否推翻馬杜羅政權的關鍵。美國及巴西表態支持瓜伊多，而西班牙及墨西哥則擔心情況會演變成流血衝突。
該國總統馬杜羅稱已跟軍方領袖通話，稱他們對他是絕對效忠。
帕德里諾（Vladimir Padrino）稱軍隊堅決捍衛國家憲法及合法政權。他說整個委內瑞拉所有基地及軍營都沒有異常狀況。
鑒於這天的情況或會被視為該國軍方支持反對派並推翻現任總統馬杜羅的開端，該國局勢在國際社會引起關注。
美國白宮周二表示，總統特朗普（Donald Trump）已聽取有關簡報。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）同日呼籲該國民眾及軍方支持瓜伊多推翻馬杜羅。
西班牙政府同日呼籲加拉加斯政府舉行和平的選舉，以及不要出現流血事件。政府發言人稱首相桑切斯（Pedro Sanchez）在密切注意事態發展。
巴西外交部長阿羅祖（Ernesto Araujo）周二表示，該國支持民主的權力過渡。他在巴西利亞（Brasília）出席記者會上表示，該國政府預期委內瑞拉軍方會參與民主的權力過渡。
（綜合報道）