【委內瑞拉政變】馬杜羅稱軍方領袖對他絕對效忠

委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）1月23日自行宣誓就任臨時總統，他周二（30日）來到位於該國首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase ），與軍人站在一起以及發布影片。他說其推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段。

瓜伊多此舉引起外界關注，這是因為該國這一輪政變中，軍方取態被指是反對派能否推翻馬杜羅政權的關鍵。美國及巴西表態支持瓜伊多，而西班牙及墨西哥則擔心情況會演變成流血衝突。

該國總統馬杜羅稱已跟軍方領袖通話，稱他們對他是絕對效忠。