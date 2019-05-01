Facebook大改版強調私人通訊　轉型成電子商務公司

美國科技巨擘Facebook周二（30日）舉行年度F8開發者大會。行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，推出重新設計的手機應用程式和網站，容許用戶與享有共同興趣的人聯繫，冀轉型成為私人通訊和電子商務公司，擺脫過去纏繞公司的散播仇恨言論、極端主義、假新聞，以及私隱等問題。

朱克伯格公布社交網絡的新設計，不再強調動態消息（News Feed），也棄掉自推出網站以來已存在、置於網站頂部的招牌藍色橫幅。新設計展示Facebook的通訊應用程式、網上市集和影片點播網站，也進一步突出熱門的限時動態（Stories）功能。

公司也推出新功能，鼓勵用戶與社交圈內或商業上的密友互動，如Facebook Dating所設的「秘密暗戀」（Secret Crush）功能，以及用作預約會面的工具。

朱克伯格指，世界變得愈來愈大，也愈來愈緊密，比以往任何時候都更需要這種親密感，因此相信未來是私人的。他提到，私人通訊、限時動態、小群組是網上通訊發展最迅速的三個範疇。過去三年，WhatsApp用戶數目增加一倍。

Facebook正研發「LightSpeed」，令Messenger通訊應用程式佔量更少並運作更快。Messenger將更新，為所有信息預設成點對點加密。公司也會推出Messenger的桌上電腦版本，適用於Mac和Windows系統，並為商業版WhatsApp推出名為「產品目錄」的新功能。

（路透社／美聯社）