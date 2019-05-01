【斯里蘭卡連環襲擊】證實中國4研究人員遇難　另有5人受傷

血腥復活節 人肉炸彈施襲

斯里蘭卡4月21日有3間酒店及3所教堂等發生炸彈襲擊，受襲地點集中在首都科倫坡，然後是尼甘布（Negombo）以及該國東部的拜蒂克洛（Batticaloa）。當天下警方在追捕疑犯之際，科倫坡再發生2宗爆炸，一宗在斯里蘭卡國家動物園（National Zoological Gardens of Sri Lanka）附近的招待所，另一處位於德馬塔戈達（Dematagoda），它看來是襲擊者的「安全屋」。

當局指本來尚有第四間酒店受襲，所幸行動已遭挫敗。截至4月25日，政府將罹難人數下調至359人，主因出事地點有很多殘肢，導致出現重覆點算的情況。

在襲擊中不幸身亡的人，當中至少38人是外國人，他們分別是中國、英國、印度、丹麥、荷蘭、瑞士、葡萄牙、西班牙、美國、澳洲及土耳其公民。

極端組織ISIS在襲擊數天後承認責任，發布襲擊者出動前的照片，惟相中人全部蒙面，難以辨認身份。 警方相信伊斯蘭組織「全國認主學大會組織」（National Thawheedh Jamaath，簡稱NTJ）是今次襲擊的幕後黑手。