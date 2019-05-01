【斯里蘭卡連環襲擊】證實中國4研究人員遇難　另有5人受傷

斯里蘭卡4月21日發生連環炸彈襲擊，傷亡慘重。中國駐斯里蘭卡大使館周三（5月1日）在官網發布通報，4名中國青年科學家遇難，另有5人受傷。
通報指出，中國科學院南海海洋研究所派出的高級工程師李健（38歲）、高級工程師潘文亮（35歲）以及自然資源部第一海洋研究所派出的助理研究員李大偉（30歲）、在讀博士研究生王立偉（28歲）不幸在事件中遇難。
李健及潘文亮等4人連同其他科考隊友4月18日及19日先後抵達斯里蘭卡入住科倫坡金斯伯里酒店（Kingsbury Hotel），擬登上即將在科倫坡港靠港的中國科學院「實驗3」科學考察船，執行國家自然科學基金委的「東印度洋共享航次」和「中斯聯合科考航次」科學考察任務。
酒店自助餐廳4月21日上午8時45分左右遭受恐怖份子自殺式爆炸襲擊，正在用餐的李健等4人當場死亡，另有5人不同程度受傷。
血腥復活節 人肉炸彈施襲
斯里蘭卡4月21日有3間酒店及3所教堂等發生炸彈襲擊，受襲地點集中在首都科倫坡，然後是尼甘布（Negombo）以及該國東部的拜蒂克洛（Batticaloa）。當天下警方在追捕疑犯之際，科倫坡再發生2宗爆炸，一宗在斯里蘭卡國家動物園（National Zoological Gardens of Sri Lanka）附近的招待所，另一處位於德馬塔戈達（Dematagoda），它看來是襲擊者的「安全屋」。
當局指本來尚有第四間酒店受襲，所幸行動已遭挫敗。截至4月25日，政府將罹難人數下調至359人，主因出事地點有很多殘肢，導致出現重覆點算的情況。
在襲擊中不幸身亡的人，當中至少38人是外國人，他們分別是中國、英國、印度、丹麥、荷蘭、瑞士、葡萄牙、西班牙、美國、澳洲及土耳其公民。
極端組織ISIS在襲擊數天後承認責任，發布襲擊者出動前的照片，惟相中人全部蒙面，難以辨認身份。 警方相信伊斯蘭組織「全國認主學大會組織」（National Thawheedh Jamaath，簡稱NTJ）是今次襲擊的幕後黑手。