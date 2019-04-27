【斯里蘭卡連環爆炸】搜捕行動展開　政府卻是藥石亂投？

斯里蘭卡（Sri Lanka）周日（21日）發生驚震全球的連環爆炸案，逾250人遇難。事後當地進入緊急狀態，又封鎖社交網絡，聲稱要防止假新聞傳播，周五（26日）政府再展開搜捕行動，並與疑犯駁火。 這些做法不無爭議，有美國學者評論指，當地政府現行的處理方法，有可能讓事情變得更糟，甚至引發更多暴力事件。

傳統反恐理論不適用？

哥倫比亞大學國際關係與公共事務學院客座教授高里納森（Nimmi Gowrinathan）在《外交政策》雜誌撰文指，斯里蘭卡複雜的政治環境，使得難以用傳統的反恐方法對付這次的案件，例如傳統方法針對個別的激進組織，但斯里蘭卡的情況更複雜，如有集體的反政府運動，該國長期受暴力問題困擾。

斯里蘭卡政府2009年成功鎮壓游擊隊，結束長達26年的內戰，但事實上在戰爭結束後，當地衝突仍未平息，包括宗教衝突等。

高里納森指，傳統反恐理論利用過時的犯罪學研究，把襲擊者定型為「異常者」和「遭社會離棄的人」，集中針對一些個人對國家安全的威脅，但缺乏去理解反抗運動如何形成。

文章又稱，自政府實施緊急狀態令以來，島上局勢更緊張，並出現暴民乘機以「報復」之名，攻擊無辜的穆斯林商店和漁船；軍方又借機審問和羞辱穆斯林等。

斯里蘭卡連環襲擊：恐怖組織ISIS在4月23日承認策動今次襲擊，並發放相片，照片中的8人相信就是連環爆炸的施襲者。（路透社）

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女性參與恐襲趨勢

高里納森並提到，在激進活動中，女性的參與愈見明顯。她指雖然傳統上外界把女性角色定型為和平，但現在也有可能成為威脅。而穆斯林女性在一些攻擊行動中，更方便作為掩護。在這次恐襲事件後，斯里蘭卡已有政客要求禁止穆斯林女性穿戴布卡（burqa），以防恐怖分子更容易發動恐襲。

這次事件後，斯里蘭卡政府一直受到壓力，政府內訌的問題也進一步暴露，例如總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）與總統西里塞納（Maithripala Sirisena）不和，且有政治鬥爭，被指是情報工作嚴重失誤的原因之一。

（外交政策）