【中美貿易談判】美媒：懲罰性關稅成最後階段主要障礙

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（4月30日）與周三（5月1日）一連兩日在北京出席第九輪貿易談判。姆努欽周三指出，中美雙方已經結束今次的談判。 中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員5月8日將訪美，在華盛頓進行第十輪磋商。 《華爾街日報》中文網周三（5月1日）引述據聽取過談判簡報的官員和其他人士透露，在雙方處理最後一些議題，包括計劃中國採購美國產品之際，是否取消以及如何取消兩國在爭端初期互相加徵的關稅，目前成為談判重點。

知情人士稱，爭論焦點是美國對2500億美元中國商品加徵的關稅、將取消多少數額。美國希望保留部分關稅來作為執行協議的工具，但中國談判代表認為這些關稅是一種侮辱。雙方談判代表已反覆討論這個問題，至少持續1個月。

該報引述熟悉中國政府想法的知情人士則說，中方一名長官擔憂，美國會繼續堅持對中國徵收關稅，以及禁止中國採取報復措施，作為確保中國在貿易協議中兌現承諾的手段。

其中一名知情人士表示，北京絕對不想在這方面讓步。關稅將讓北京領導層尷尬，也很難讓中國企業以及民接受；當前的關稅也會帶給投資者不確定性，加劇中國經濟的下滑趨勢。一名知情人士說，化解僵局的可能方案之一是隨著中國提出滿足協議的特定條款，美國相應地分階段逐步取消關稅。

（中央社／華爾街日報）