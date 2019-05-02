郭台銘將到訪白宮　拒絕透露是否會晤特朗普　一身打扮配色惹注目

鴻海集團董事長郭台銘訪問美國，當地時間周三（1日）上午他在美國白宮外向記者表示，下午會到訪白宮，但拒絕透露是否會見美國總統特朗普。他一身打扮及衣服配色，似乎是有心配搭過，未知當中有何含意？

郭台銘到訪白宮：郭台銘身穿藍白間條衫，配上外套，頭戴帽子的一身打扮，似乎是有心配搭過。他表示下午會到訪白宮，但拒絕透露是否會見美國總統特朗普。（郭台銘Facebook）

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多家台灣傳媒報道，郭台銘周三（1日）上午10時許輕裝在白宮附近散步，面對記者提問, 他表示下午會進入白宮，但是否會見特朗普及會談內容，一律以「不能講」作回應，只謂談完會再跟大家分享。

《美聯社》引述威斯康辛州州長艾弗斯（Tony Evers）報道，郭台銘此行將與特朗普會面，有傳他會前往白宮會晤特朗普，討論威州設廠的相關問題。

富士康周二（4月30日）發表的一份聲明稱，公司會定期與美國聯邦及州政府的利益關係者來往，但基於隱私原因，無法透露這類互動的細節。鴻海集團早前允諾在威州投資100億美元興建LCD面版廠，並聘用1.3萬人。艾佛斯早前表示，鴻海希望和威州重談投資方案。

（綜合報道）