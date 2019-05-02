【港產CIA】李振成承認串謀間諜罪　向中國提供美國機密　

本港出生、擁有香港永久居留權的前美國中情局（CIA）特工李振成（Jerry Chun Shing Lee），2018年1月在美國被捕，同年5月被控三項間諜罪名，直指李振成向中國政府透露危害美國的國防資料，最高可被判終身監禁。 被捕後一直還柙的李振成，早前在預審中不認罪，但他周三（1日）在美國維珍尼亞州法院承認罪串間諜罪。

李振成2018年1月被捕時被控以非法管有機密文件，最高刑期十年，去年5月美國正式起訴他三項間諜罪，包括一項串謀搜集或提供國防資料予外國政府，以及兩項非法管有國防文件，最高可被判終身監禁。

李振成（Jerry Chun Shing Lee）在香港出生，擁有香港永久居民身份證，並已歸化入美國籍，2018年1月中在美國紐約被捕。當日消息曝光後，記者透過查冊，確認他的中文名為李振成；他的外母和家人接受《香港01》記者查詢，對李振成是間諜及被捕表示驚訝；記者亦發現他是長洲原居民，其父親拒絕回答記者提問。

前美國中情局（CIA）僱員、港人李振成（Jerry Chun Shing Lee），曾任職佳士得拍賣行。他被指為中國國安部雙面間諜，被控三項間諜罪。（The Value提供圖片）

【專頁】港產CIA 涉做「雙面間諜」在美被捕 親友回應《香港01》查詢

CIA用六年誘捕李振成

2012年初，有美國情報人員及線人在中國被殺害及拘禁，美國傳媒指他重創美國在華諜網，並可能導致美國至少20名CIA特工在俄羅斯被曝光、捉拿及殺害。

2012年CIA開始懷李振成為雙面間諜，於是虛構職位，向李表示有意重新聘用他，計劃以此引他返回美國境內。當年他返回美國時，美國聯邦調查局（FBI）人員在他行李中的搜出兩本筆記簿，寫有中情局人員和卧底的真實姓名、電話號碼等資料，之後他多次被問話，但一直無被捕。

直至美國東岸時間2018年1月15日，他從香港乘搭國泰航空的班機，抵達紐約甘迺迪國際機場後隨即被捕至今。

（綜合報道）