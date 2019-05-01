【港產CIA】李振成被控向中國提供美國機密　明日聆訊中將認罪

本港出生、擁有香港永久居留權的前美國中情局（CIA）特工李振成（Jerry Chun Shing Lee），去年1月在美國被捕，同年5月被控三項間諜罪名，直指李振成向中國政府透露危害美國的國防資料，最高可被判終身監禁。 被捕後一直被還柙的李振成，早前在預審中不認罪，但根據美國法庭文件最新紀錄，他將於當地時間5月1日、本港時間5月2日凌晨4點聆訊中認罪。

美國法庭最新文件顯示，李振成將於東岸時間5月1日下午4時聆訊時認罪。（美國法庭文件）

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未知就哪項控罪認罪

根據美國法庭文件紀錄，李振成將於美國東岸時間5月1日下午4時，即香港時間2日凌晨4時的聆訊中認罪。

李振成去年1月被捕時被控以非法管有機密文件，最高刑期十年。但去年5月美國正式起訴他三項間諜罪，包括一項串謀搜集或提供國防資料予外國政府，以及兩項非法管有國防文件，最高可被判終身監禁。

目前未知李振成會就哪一項控罪認罪，亦不清楚他是否會請求較輕的指控或較輕的判決。《紐約時報》曾向他的律師查詢，對方不予置評。

李振成（Jerry Chun Shing Lee）本身是香港人，在香港出生，擁有香港永久居民身份證，並已歸化入美國籍。2018年1月中在美國紐約被捕。消息曝光後，記者透過查冊，確認他的中文名為李振成；他的外母和家人接受《香港01》記者查詢，對李振成是間諜及被捕表示驚訝；記者亦發現他是長洲原居民，其父親拒絕回答記者提問。

前美國中情局（CIA）僱員、港人李振成（Jerry Chun Shing Lee），曾任職佳士得拍賣行。他被指為中國國安部雙面間諜，被控三項間諜罪。（The Value提供圖片）

香港開設公司 向中國國安提供CIA資料

現年54歲的李振成，在1994至2007年受僱於中情局。根據起訴書，李振成2007年7月辭去CIA工作後，返港加入一間國際煙草公司工作，至2009年被辭退。2010年4月，兩名操流利廣東話的中國國家安全部（國安部）情報人員與李振成在深圳會面，向李稱，會向其送上已預備好的10萬美元現金的禮物，又承諾會照顧他一生（they would take care of him for life），以換取他合作。約兩周後，李振成主動向一名CIA前同事匯報，曾有中方人員接觸，但並無提及金錢回報及照顧他一生之說。

2010年6月，中方人員開始透過李振成開設公司「昊天國際」（FTM International）的拍檔，轉達任務內容。《香港01》曾調查發現，該名生意拍檔為前警務人員張錦倫（Barry Kam Lun CHEUNG），當時他對記者稱，與李振成散伙後無再聯絡。中方透過張錦倫轉交至少21個內含任務指示的信封給李振成，要求其CIA的敏感資料，例如國防資料，或者有時會附上一些禮品。起訴書又指，昊天國際的生意，是為外國煙草公司，與中國的國家煙草專賣局穿針引線，進口香煙到中國。

中方情報人員後來為李振成設立一個包含有他女兒名字的電郵帳戶、電話號碼及其他通訊方式，方便雙方秘密聯繫。

CIA用六年誘捕李振成

2012年初，有美國情報人員及線人在中國被殺害及拘禁，美國傳媒指他重創美國在華諜網，並可能導致美國至少20名CIA特工在俄羅斯被曝光、捉拿及殺害。

2012年CIA開始懷李振成為雙面間諜，於是虛構職位，向李表示有意重新聘用他，計劃以此引他返回美國境內。當年他返回美國時，美國聯邦調查局（FBI）人員在他行李中的搜出兩本筆記簿，寫有中情局人員和卧底的真實姓名、電話號碼等資料，之後他多次被問話，但一直無被捕。

直至美國東岸時間2018年1月15日，他從香港乘搭國泰航空的班機，抵達紐約甘迺迪國際機場後隨即被捕至今。