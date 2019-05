【港產CIA】李振成被控向中國提供美國機密　明日聆訊中將認罪

本港出生、擁有香港永久居留權的前美國中情局(CIA)特工李振成(Jerry Chun Shing Lee),去年1月在美國被捕,同年5月被控三項間諜罪名,直指李振成向中國政府透露危害美國的國防資料,最高可被判終身監禁。 被捕後一直被還柙的李振成,早前在預審中不認罪,但根據美國法庭文件最新紀錄,他將於當地時間5月1日、本港時間5月2日凌晨4點聆訊中認罪。

美國法庭最新文件顯示,李振成將於東岸時間5月1日下午4時聆訊時認罪。(美國法庭文件)

未知就哪項控罪認罪

根據美國法庭文件紀錄,李振成將於美國東岸時間5月1日下午4時,即香港時間2日凌晨4時的聆訊中認罪。

李振成去年1月被捕時被控以非法管有機密文件,最高刑期十年。但去年5月美國正式起訴他三項間諜罪,包括一項串謀搜集或提供國防資料予外國政府,以及兩項非法管有國防文件,最高可被判終身監禁。

目前未知李振成會就哪一項控罪認罪,亦不清楚他是否會請求較輕的指控或較輕的判決。《紐約時報》曾向他的律師查詢,對方不予置評。

李振成(Jerry Chun Shing Lee)本身是香港人,在香港出生,擁有香港永久居民身份證,並已歸化入美國籍。2018年1月中在美國紐約被捕。消息曝光後,記者透過查冊,確認他的中文名為李振成;他的外母和家人接受《香港01》記者查詢,對李振成是間諜及被捕表示驚訝;記者亦發現他是長洲原居民,其父親拒絕回答記者提問。

前美國中情局(CIA)僱員、港人李振成(Jerry Chun Shing Lee),曾任職佳士得拍賣行。他被指為中國國安部雙面間諜,被控三項間諜罪。(The Value提供圖片)

香港開設公司 向中國國安提供CIA資料

現年54歲的李振成,在1994至2007年受僱於中情局。根據起訴書,李振成2007年7月辭去CIA工作後,返港加入一間國際煙草公司工作,至2009年被辭退。2010年4月,兩名操流利廣東話的中國國家安全部(國安部)情報人員與李振成在深圳會面,向李稱,會向其送上已預備好的10萬美元現金的禮物,又承諾會照顧他一生(they would take care of him for life),以換取他合作。約兩周後,李振成主動向一名CIA前同事匯報,曾有中方人員接觸,但並無提及金錢回報及照顧他一生之說。

2010年6月,中方人員開始透過李振成開設公司「昊天國際」(FTM International)的拍檔,轉達任務內容。《香港01》曾調查發現,該名生意拍檔為前警務人員張錦倫(Barry Kam Lun CHEUNG),當時他對記者稱,與李振成散伙後無再聯絡。中方透過張錦倫轉交至少21個內含任務指示的信封給李振成,要求其CIA的敏感資料,例如國防資料,或者有時會附上一些禮品。起訴書又指,昊天國際的生意,是為外國煙草公司,與中國的國家煙草專賣局穿針引線,進口香煙到中國。

中方情報人員後來為李振成設立一個包含有他女兒名字的電郵帳戶、電話號碼及其他通訊方式,方便雙方秘密聯繫。

CIA用六年誘捕李振成

2012年初,有美國情報人員及線人在中國被殺害及拘禁,美國傳媒指他重創美國在華諜網,並可能導致美國至少20名CIA特工在俄羅斯被曝光、捉拿及殺害。

2012年CIA開始懷李振成為雙面間諜,於是虛構職位,向李表示有意重新聘用他,計劃以此引他返回美國境內。當年他返回美國時,美國聯邦調查局(FBI)人員在他行李中的搜出兩本筆記簿,寫有中情局人員和卧底的真實姓名、電話號碼等資料,之後他多次被問話,但一直無被捕。

直至美國東岸時間2018年1月15日,他從香港乘搭國泰航空的班機,抵達紐約甘迺迪國際機場後隨即被捕至今。