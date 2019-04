美國CIA開設Instagram帳號　首張相片暗藏玄機

美國中央情報局(CIA)周四(25日)開設首個官方Instagram帳號,並上傳首張相片,惹來網民議論紛紛。這張照片不是中情局大樓外貌,也不是局長的相片,而是一張擺滿雜物的辦公室桌子。 美國媒體指,這張看似普通的相片暗藏大量玄機,例如桌上的多張地圖,分別是中國、俄羅斯與伊朗,似乎意有所指。

CIA開設IG:美國1947年成立中央情報局(CIA)。

中情局上周表示計劃開設Instagram後,終於在周四(25日)正式開設帳號 @cia 及發布首個貼文。

貼文附有一張相片,相片內的各種物品,都是從現職的CIA員工處收集得來。CIA在貼文寫上圖片說明「I spy with my little eye...」(在外國流行的兒童估物件遊戲),大有跟網民玩競猜遊戲的意思。

CIA開設IG:美國中央情報局上傳的首張Instagram照片。

美國媒體便細數這張照片內暗藏的玄機,當中包括:

1. 桌上的3張地圖:分別是中國、俄羅斯與伊朗,似乎有所暗示。美國現任國務卿、前中情局局長蓬佩奧過去不止一次指,中國、俄羅斯與伊朗是對美國的威脅。

2. 鬧鐘指向8時46分:2001年的「911恐襲」事件,恐佈分子騎劫的第一架客機,在這個時間撞向紐約世貿中心北大樓。

3. 金色貓頭鷹擺設:代表古希臘神話中的智慧女神雅典娜,貓頭鷹是她的象徵。

4. 翻開的記事本:上面寫的是阿拉伯文,內容是「分享我們可以分享的,保護我們一定要保護的」,似乎意指部門的工作宗旨。

5. 男人畫像:該人是著名的CIA前特工門德斯(Tony Mendez),他1979年到伊朗參與營救人質行動,協助救出6名美國駐伊朗使館人員。事件後來拍成奧斯卡得獎電影《ARGO救參任務》。

6. 掛在椅子的證件相:此人是美國現任CIA局長哈斯佩爾(Gina Haspel),這是她1985年入職時的照片。證件上寫有號碼「091947」,CIA創立於1947年9月18日。

CIA開設IG:美國現任中央情報局局長哈斯佩爾(Gina Haspel)。(路透社)

CIA之前已在Facebook、YouTube、Twitter等社交平台開設官方帳號,如今再加入Instagram。這個剛設立的帳號,目前有約2萬名粉絲。

部門稱,相信此有助CIA向公眾分享資訊及吸納人才。

(商業內幕 / 哥倫比亞廣播公司)