1MDB案華裔富商劉特佐母親　同意交還170萬美元鑽石珠寶

美國司法部文件顯示，馬來西亞「一馬發展公司」（1MDB）案中華裔富商劉特佐（Low Taek Jho）母親吳玉幼（Goh Gaik Ewe）同意交還約值170萬美元（約1326萬港元）的鑽石珠寶。

彭博社周四（2日）報道，吳玉幼的代表律師表明，當事人願意交還一對鑽石耳環和一枚7.53卡的鑽石戒指。

《聯合早報》報道，司法部文件中並沒有列出吳玉幼的名字，並僅以「辯方」稱呼她。文件同時闡明辯方交出資產，不能視作是現有充公行動，或在其他方面承認犯錯或負有責任。

美國司法部2018年11月2日入稟加州法院，申請充公一組涉嫌透過挪用一馬發展公司資金而購買的珠寶。司法部當時推斷該珠寶落在泰國定居的吳玉幼手中，並要求泰國通過司法互助協議扣押上述珠寶。當局曾表示，劉特佐2012年曾利用一馬發展公司資金，向紐約頂級珠寶設計師施瓦茨（Lorraine Schwartz）購買一枚鑽石戒指和耳環送給母親。

劉特佐被指是一馬案的關鍵人物，馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）被指挪用一馬公司45億美元（約353億港元）公款。據指，劉特佐憑藉與阿布扎比當局的關係，能掌控一馬公司所有匯出款項，包括曾接收納吉布6.2億美元（約48.7億港元）匯款。

（綜合報道）