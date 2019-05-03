拜登淡化中國對美國威脅　特朗普：看法非常幼稚

美國前副總統、民主黨總統提名候選人拜登（Joe Biden）早前指，中國不是壞人，也不是美國的競爭對手。總統特朗普周四（2日）接受霍士新聞頻道（Fox News Channel）訪問時表示，拜登在這個議題的看法非常幼稚。

特朗普接受訪問時被問及：「他（拜登）對中國的看法幼稚嗎？」之後自己回答道：「哦，他在中國（這議題的看法）非常幼稚。」他堅稱，兩國仍有非常好的機會達成偉大的協議，但指如果有人如此天真地說中國不是個問題，如果拜登真的這麼說，那這真是個非常愚蠢的說法。

拜登周三（1日）在愛荷華州（Iowa）出席活動時，質疑中國對美國構成競爭威脅的說法。他說：「中國會吃掉我們的午餐？」他解釋，「我的意思是，他們不是壞人。你看，他們不是我們的競爭對手。」拜登的說法引來共和民主兩黨的人批評，認為拜登低估中國。

美國最新民調顯示，拜登自宣布參選以來，支持度一直領先其他民主黨候選人。喬治華盛頓大學（George Washington University）政治專家達萊克（Matt Dallek）認為，「競選角逐是開放的。對於拜登來說，這麼早期的民意調查並不能說明甚麼，只能說很多人認識他，並且對他印象不錯。」

（華盛頓郵報／多維新聞）